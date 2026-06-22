滴露廣告現「沒被男人污染過」台詞涉物化女性　官方發聲明致歉

消毒護理品牌滴露（Dettol）母公司利潔時中國（投資）有限公司，日前因廣告出現「我可以不是第一次，但我未來的老婆不行」、「乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等物化女性的言論引起爭議，大批消費者發起集體抵制。

6月22日，滴露發表聲明，稱該影片本意是為了「批判性別偏見」，卻遭他人惡意剪輯曲解本意，品牌方已第一時間責令下架廣告，並就廣告內容表達缺陷與審核失職致歉。



涉事廣告時長近5分鐘，以男主視角出發，他發現女友有同居史後選擇分手，並稱「我說你怎麼那麼會呢，原來都是別人調教過的」「真是不自愛，跟別人同居那麼久」「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」「好不容易找到一個純的」等。

廣告將女性情感經歷污名化為「被污染」，相關表述引發爭議，大量網民批評滴露物化女性、製造性別對立，部分消費者在社交平台抵制品牌方。

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6月22日，滴露發聲明致歉稱，經調查，該廣告由第三方達人為滴露品牌創作，通過劇情反轉的敘事方式，講述人們應當打破不平等的兩性觀，提倡健康自信的戀愛觀與生活方式。

該廣告於5月24日首次發布，網上陸續出現多條片段，拼接截取了原影片的部分內容，曲解原片表達本意，引發爭議，品牌方已第一時間責令下架廣告。

品牌方稱，廣告設計本意為批判性別偏見的劇情，但令許多人尤其是女性感到被冒犯。其中存在的內容表達缺陷與審核失職，責任不容推脫，對此致以誠摯歉意。