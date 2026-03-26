四川巴士印「貞潔是女孩最高貴嫁妝」惹議　律師：涉違反廣告法

3月24日，四川樂山井研縣一巴士車身上印有「貞潔是女孩最高貴的嫁妝」「墮胎是斷祖先血脈」等標語引發熱議，不少網民認為充滿歧視及極具封建迷信色彩。

內地律師指出，相關標語不僅物化女性，更涉嫌違反《廣告法》中關於「違背社會良好風尚」的規定，以及涉嫌污名化女性的合法生育權利。井研縣交通運輸局稱，相關標語表述不妥，已要求巴士公司整改拆除。



《都市現場》報道，有網民發現，巴士車身上印有「兒女是祖先的遺德、墮胎是斷祖先血脈、是不孕不育的源頭、是萬事不順的根源」「貞潔，是女孩最高貴的嫁妝」，另有巴士車身印了「早戀是險道，耗精傷神易早衰；同居是陷阱，血本無歸的付出；墮胎是深淵，折福折壽厄運纏」。

相關標語在社交平台上引發熱議。有網民直言「還在封建社會呢」「就女的有貞潔，男的沒有嗎？這是引戰吧？」「男人可以隨便玩，女的必須保持第一次是吧」；也有人指出，在公共交通工具印上相關標語令人大為震驚，「在強求婚姻自由、生育自由、人人平等的年代，這種外貼的廣告可以說是毒瘤，在中國的國際大都市，宣揚的觀念是自由、包容，而在這座城市，我看到的是迷信和束縛」。

四川樂山井研縣一巴士車身上印有「貞潔是女孩最高貴的嫁妝」「墮胎是斷祖先血脈」等標語。（都市現場）

井研縣道路交通運輸服務中心的工作人員介紹，井研縣有5條城市巴士路線和1條城際巴士路線，擁有逾40輛巴士，將會與相關部門溝通處理此事，巴士廣告投方由另一間公司負責，「我們這邊官方是沒有在運營。我要跟他們業務人員講這個事情，然後我要去通知他們處理」。

《新京報》 報道，樂山市井研縣交通運輸局回應稱，該廣告標語是一間奶粉企業投放，只在一輛巴士車上噴印，詞語表達上確實不妥，已要求巴士公司立即整改拆除。經查，該內容未向行業主管部門報備，當地交通運輸部門將加強管理指導。

另有巴士車身印了「早戀是險道，耗精傷神易早衰；同居是陷阱，血本無歸的付出；墮胎是深淵，折福折壽厄運纏」等標語。（影片截圖）

有內地律師指，巴士車身標語內容並非單純的「傳統觀念表達」，而是涉嫌傳播不良價值觀和違反《廣告法》。

根據《廣告法》第九條第七項規定，廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚。將貞潔直接定性為最高貴的嫁妝、聘禮，將女性的價值與貞潔綁定，將男性價值與聘禮綁定，涉嫌物化性別、宣揚落後的婚戀觀。

同時，將墮胎與斷祖先血脈、不孕不育的源頭、萬事不順的根源直接關聯，這種表述帶有強烈的恐嚇性和封建迷信色彩，涉嫌污名化女性的合法生育權利，嚴重違背了現代社會提倡的性別平等、科學避孕及女性權益保護的共識。