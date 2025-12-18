有片｜醉酒外籍男機上騷擾中國女乘客　中國女博士反擊獲網民盛讚

近日，首爾飛往多倫多的國際航班上，一名酒醉外籍男子一直在辱罵坐在他旁邊的兩名中國女子，一名來自哈爾濱的孫姓女博士用流利英語反擊該名男子，她並將全程錄下，隨後乘務員將該男子帶離飛機，航班正常起飛。



影片上傳後受到網民點讚更登上微博熱搜。12月18日，影片當事人孫女士透露，事發航班為加拿大航空AC62航班。



孫女士錄製的影片中，在飛機上，一名外籍男子一直在用英文不停地自說自話，頻頻打擾鄰座女子。見鄰座女子沒有回應，男子稱她為「蠢蛋dumbass」，並持續騷擾更罵該女「FXCK」。後座孫女士大聲斥責該男子，要求他尊重其他乘客，並要求他停止騷擾。

影片中，乘務員來解決問題，並提醒該男子這是國際航班，飛機已經在跑道上。影片最後，乘務員用中文廣播稱，「已經讓該乘客下機了，當他的行李找到之後，我們即將出發」。

據網絡資訊顯示，該班機延遲1小時10分鐘出發。（網絡圖片）

孫女士事後接受內媒採訪，她指出事發時她戴著耳機，坐在機艙右側靠窗的座位上。兩名女子坐在前排右側，白人男子坐在前排左側。「男子坐過來的時候還跟右邊的兩個女生打了招呼，這也很正常，但沒想到後面說話聲音越來越大。」

摘下耳機後，孫女士聽到該男子一直在謾罵前排中間的女生，前排右側的女子則一直在幫女生擋話，還稱如果覺得不舒服兩人可以調換一下座位。「當時我跟她們說，如果她們覺得不適，可以叫空乘，調換位置。後來男子就消停了一會兒。」

「直到後面該男子說話的聲音越來越大，還一直在罵髒話」，孫女士最終選擇站出來，用流利的英語反擊男子。

據孫女士講述，乘務員過來之後先試圖安撫男子，男子又開始謾罵乘務員。此後飛機調頭回到廊橋，空乘人員將該男子帶下飛機。孫女士表示，「男子起身那一刻，機艙內所有人都在鼓掌」，之後飛機恢復起飛。根據艙內的播報，該男子上飛機前喝酒了。飛機抵達多倫多後，孫女士將自己錄制的影片等證據交給乘務員，以備調查之需。

孫女士稱，她後來了解到，前排中間的中國女孩才19歲，上大二。右側的女子則已經參加工作了。孫女士介紹，她是哈爾濱人，在多倫多附近的城市讀博士。

孫女士表示，自己一直是個愛管閒事的人，而且這種事見過很多，認為外籍男子就是欺軟怕硬，被騷擾的女生可能第一次見這種場面。看到同胞受欺負，不怕事的她很自然地就站出來反擊。

航旅縱橫信息顯示，加拿大航空AC62航班，由首爾仁川國際機場飛往多倫多皮爾遜機場。計劃起飛當地時間12月15日20時10分，實際起飛時間22時左右，延誤49分鐘到達多倫多。相關信息顯示，該航班里程10624公里，時長12小時14分鐘。