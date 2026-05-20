U17亞洲盃｜中國準決賽2:0贏澳洲　時隔22年再闖決賽與日本爭冠

5月20日，2026年U17亞洲盃準決賽在阿卜杜拉國王體育城展開角逐，最終，中國隊2-0淘汰澳洲，時隔22年再度闖入決賽，中國隊將於5月23日在決賽中對陣日本。



U17中國隊2-0淘汰澳大利亞進軍決賽，中國隊球員謝晉（右）慶祝進球。（新華視界）

據《人民日報》報道，第21分鐘，帥惟浩禁區得球，低射被門將沒收。比賽上半場互交白卷後，中國隊在第49分鐘打破僵局，周雨諾前場搶斷後，帥惟浩高速突入禁區，推射遠角得手，中國隊以1：0領先澳洲。

中國隊球員何思凡（右）與澳洲隊球員卡特里布搶球。（新華視界）

中國隊2比0取勝澳洲晉級決賽，這也是中國隊時隔22年再次進入U17亞洲盃決賽。（人民日報）

第90+1分鐘，中國隊開出自由球，張伯霖分球，替補登場的謝晉轉身掃射入網，中國隊2比0取勝澳洲晉級決賽，這也是中國隊時隔22年再次進入U17亞洲盃決賽。

中國隊球員帥惟浩（中）射門得分。（新華視界）

決賽將對陣日本隊

另一方面，5月19日晚，日本隊淘汰衛冕冠軍烏茲別克，驚險晉級決賽。

值得注意的是，日本U17曾四度奪得亞洲盃冠軍。而中國隊則在1992年和2004年兩次奪冠。

在本屆亞洲盃小組賽階段，中國隊先後輸掉了前兩場比賽，並以1比2不敵日本隊。此前兩戰皆負的中國隊以2：0戰勝卡塔爾，最終依靠得失球差優勢排小組第二，晉級八強。

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在晉級本屆亞洲盃淘汰賽的同時，中國隊亦得到了2026年U17男足世界盃的入場券，打破了中國男足各級隊伍長達21年的缺席世界大賽的魔咒。

中國隊首發球員在賽前合影。（新華視界）

此外，在今年1月舉行的U23男足亞洲盃決賽中，首次闖入決賽的中國隊以0比4不敵衛冕冠軍日本隊，獲得亞軍，創造參加該項賽事的歷史最好成績。