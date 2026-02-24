河南電雞擦撞15歲女遭圍毆　輕傷二級醒後默默流淚　母誓討回公道

河南平頂山市發生電動單車（俗稱「電雞」）擦撞糾紛，15歲女學生丁某遭成年夫妻持磚頭、拖鞋當街暴力圍毆，導致眉骨骨裂、半昏迷，視力及聽力均受損。兩名施暴者已被採取刑事強制措施。

2月24日，丁某母親李女士透露，女兒已於2月22日甦醒，經鑑定為輕傷二級，「女兒甦醒後，一直默默掉眼淚」。她又稱，目前只關注劉某飛能否受到應有的制裁，「一定要給女兒討回公道」。



電雞擦撞引發圍毆

《華商報大風新聞》報道，事發於2月19日晚上7時40分，老人楊某與丁某洛各騎一輛電動單車時發生擦撞，楊某兒子劉某飛、媳婦韓某娜到場後，辱罵、毆打丁某洛的姐姐丁某及現場人員郭某、張某凡、薛某源。

兩輛「電雞」發生擦撞。（影片截圖）

網傳聊天記錄顯示，劉某飛曾稱，是丁某先辱罵老人，他才動手。茨芭鎮一商戶稱，「男的拽著女孩頭髮，打得挺重的。後來，民警到場，救護車也來了。不管啥原因，下這麽重的手打人，肯定不對」。

李女士稱，打人者不僅用拖鞋抽打，還用磚頭拍女兒，「老人和我兒子電動車碰撞後，女兒上前詢問情況，對方態度不好，便還了幾句嘴，結果遭到其兒子和兒媳當街毆打」。送院後，女兒被診斷為眉骨骨裂，一直處於半昏迷狀態，「你喊她，眼睛稍微睜一下就閉上了」，對方至今仍未就毆打女兒一事道歉。

丁某遭劉某飛毆打。（影片截圖）

少女甦醒後默默流淚

2月24日，李女士透露，此前一直處於半昏迷狀態的女兒已於22日甦醒，「她睜開眼看著我，閉上眼睛，眼淚一直掉，一句話都沒有講」。在她眼中，女兒性格開朗，是一個講道理、懂事的孩子。對方劉某飛聲稱是女兒先辱罵老人，她認為不屬實。

李女士表示，醫生檢查後，女兒只是眉骨骨裂，視力、聽力暫無太大問題，可能需要時間恢復，但她一直稱頭痛、腹痛，醫院已為她安排心理醫生，「孩子不願與外界接觸，我也不想讓她回憶這些痛苦的經歷。住院期間，親戚朋友來看望，她總是把身子背過去。晚上睡著時，會突然伸手亂抓」。

經鑑定，丁某為輕傷二級。（華商報大風新聞）

李女士提到，有傳劉某飛家有勢力，女兒被打一事最後會不了了之，但她相信公安機關會還女兒一個公道。

經傷情鑑定，丁某為輕傷二級。對於是否考慮民事索賠，李女士稱，目前只關注劉某飛能否受到應有的制裁，「我們一定要給女兒討回公道」。