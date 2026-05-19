廣東男健身室臥推「遭145kg槓鈴壓頸」險喪命　驚險逃生畫面曝光

近日，廣東一男子在健身室進行臥推時，因體力不支被145kg槓鈴壓到脖子險些喪命。



5月17日，記者聯繫到該名男子，他表示事情發生在5月8日，自己平時極限能臥推150kg，當天「因為前邊做了好幾組，到最後145kg可能沒狀態推起來了」。

廣東一男子在健身室臥推145kg槓鈴，力竭壓到脖子險送命。（瀟湘晨報）

男子臥推145kg力竭險送命 極驚險逃生畫面曝光：

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他稱之前有過類似經歷：「上次被壓，因為調好了保護桿，然後移動到脖子那裏逃脫了。這次也以為調好了保護桿，結果沒有，就有點危險。」

他表示被壓到脖子後：「從未有過的壓力壓在脖子上，根本呼叫不出來，然後就翻過身，硬生生把脖子扯了出來，不然真沒招了。」

事後，他前往醫院檢查，所幸只是擦破皮，消毒後打了破傷風，已無大礙。

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他囑咐大家「一定要有人看著，或者找個保護，不是誰都可以像我一樣脫身」。同時，他也表示「不會被這次的事情所嚇到，還是會勇往直前」。

此前發生過類似事件，2025年11月，廣西北海一男子健身室臥推被槓鈴壓頸，眾人及時施救脫險。監控畫面顯示，該男子在臥推時被槓鈴壓在其頸部，用力掙扎卻無法起身。

2025年11月，廣西北海一男子健身室臥推被槓鈴壓頸，眾人及時施救脫險。監控畫面顯示，該男子在臥推時被槓鈴壓在其頸部，用力掙扎卻無法起身。（微博圖片）

事發後健身室已對臥推架進行整改，並增加工作人員巡場頻次。健身室店主楊先生同時提醒，許多會員會忽略臥推架原有的保護機制，健身時務必規範使用器械，注意安全。

健身是一項積極向上的活動，但千萬不能忽視安全問題，在保證安全的前提下才能享受健身帶來的樂趣和好處。

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