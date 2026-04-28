驚險！女學生攝車罅險被撞　的士響咹救一命　網民讚：好人有好報

不論大人或小孩，過馬路都要小心！近日網上瘋傳車cam影片，有的士的行車紀錄儀到有1名女學生攝車罅過馬路，當時正有1輛泥頭車在對面線高速駛來，的士司機見狀立即響咹阻止女學生前進，女學生才停步並轉身走回行人路上，成功避免了交通意外。



不少網民感謝的士司機的好心，「好彩的士司機呠佢，如果小妹妹唔停低後果不堪設想！真係一額汗！」、「祝你一生平安，上天自有好報！」。



不少網民讚的士司機做得好，「祝你一生平安，上天自有好報」。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

女學生從左邊行人路行出來過馬路。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

女學生想從輕型旅巴後面攝車罅跑到對面馬路。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

的士司機立即響咹制止女生向前跑。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

幸好女生立即止步並轉身返回行人路。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

女學生攝車罅險被撞 的士響咹阻意外

近日不同社交平台都見到該車cam影片瘋傳，畫面見到有揹着書包的女學生從左邊行人路行出過馬路，並走在的士與輕型旅巴的中間，打算攝車罅過馬路，當她走到的士前突然拔腿就跑想衡過馬路，此時有一輛泥頭車正在對面行車線駛來，的士司機立即響咹提翮及阻止女學生向前衡，好彩女孩及時止步，並轉身慢慢走回行人路上離開。

右邊有重型泥頭車駛過。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

情況十分驚險。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

不少網民讚的士司機做得好，「祝你一生平安，上天自有好報」。（YouTube@「車CAM特警」截圖）

影片引來不少網民留言，認為情況十分驚險，感謝的士司機救了女孩的命，「好彩的士司機呠佢，如果小妹妹唔停低後果不堪設想！真係一額汗！」、「呢鋪真係要多謝的士司機」、「祝你一生平安，上天自有好報」、「其實明明有好多的士司機都好人嚟」。

網民勸小心過馬路：生命無take two

有人認為要小心過馬路，「妹妹都唔知自己差啲玩完，家長教下小朋友老人家，唔好亂衝亂撞過馬路」、「知道那學校最好發畀學校教導返，生命無take two」。