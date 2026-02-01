內地23歲男廚師冒充殲-16機師　與上百名女子戀愛圖呃錢被捕

《央視軍事》報道，內地一名23歲男廚師冒充殲-16機師，以軍人身份欺騙了100多名女性，並和她們保持曖昧關係。目前該名男子因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，已經被檢察機關提起公訴。



徐男編造軍人身份。（央視軍事）

一人分飾三個角色詐騙

山東一名陳女士與「空軍戰鬥機飛行員」徐男通過介紹相識相戀，但隨後陳女士就遭到敲詐，一個名叫「白雨」的人以掌握陳女士的私密影片為由，索要20萬。最終，陳女士與徐男決定合出20萬，由徐男拿給「白雨」。但沒過幾天，徐男和「白雨」竟然一同消失了。

徐男一人分飾三角。（央視軍事）

陳女士被敲詐。（央視軍事）

陳女士報案後，山東警方調查發現，三個賬號背後都是疑犯徐男。

徐男先冒充介紹人身份，物色女性目標，並以「我弟弟是飛行員，很喜歡你」為由獲取對方微信號。隨後以「現役飛行員徐某」的身份與對方建立戀愛關係。最後，再註冊另一微信賬號，化身為敲詐者「白雨」。

精心編織「軍人身份」

警方介紹，徐男不僅在聊天中頻繁向陳女士發送所謂「軍官證」的照片、軍營生活及訓練影像，甚至在約會時，也不斷向對方傳輸「自己是軍人」的信號。徐男甚至編造故事稱，自己之前駕駛殲-16出了事故，為了保護飛機受了傷，一直在地方上養傷，沒有回部隊。

陳女士。（央視軍事）

陳女士稱，對方的朋友圈有飛行的照片、還有部隊的照片和飛機的照片，「我就感覺有濾鏡，挺崇拜他的」。陳女士也曾對徐男的軍人身份產生疑慮，但都被他以「涉及軍事機密或者部隊有規定」的理由搪塞。

軍人網上交友行為早已有規定

後經民警與軍方核實，徐男根本不是什麼「飛行員」，也從來沒入過伍。徐男被拘捕時，身上還穿着體能訓練服，警方當場查獲佩戴中尉領章的叢林迷彩一套、軍用體能訓練服一套。

徐男被捕。（央視軍事）

經審訊查明，犯罪嫌疑人徐男，今年23歲，真實身份是一名廚師。經查看徐男微信，發現其與100多名女性保持曖昧關係，從中尋找詐騙對象。

目前，犯罪嫌疑人徐男因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，已經被檢察機關提起公訴。據介紹，軍人網上交友行為，軍隊早就出台了相關規定。嚴禁註冊登錄交友、婚戀、求職網站；嚴禁擅自上傳軍人證件、着軍裝照片和部隊工作履歷暴露軍人身份。