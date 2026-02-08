杭州女墮WhatsApp騙局失600萬　警方深圳金舖攔截5.9公斤黃金拉人

杭州一名女子近日身陷WhatsApp釣魚訊息騙局，將600萬元（人民幣，下同）轉帳至騙徒戶口。當地警方緊急聯絡多地，成功在轉帳後短時間內在深圳攔截已被用於購買黃金的涉案資金，並拘捕疑犯，為該女子全額挽回了損失。



杭州警方聯絡多地警方，成功在三小時內在深圳攔截已被用於購買黃金的涉案資金。（《杭州日報》）

疑犯被拘捕。（《杭州日報》）

杭州一名女子身陷WhatsApp釣魚訊息騙局，最終成功將款項追回。（《杭州日報》）

《杭州日報》報道，王女士從事外貿生意，常用WhatsApp與客戶聯繫。在2月3日，她收到一條「帳戶異常需驗證」的信息，未加細想便點擊通過，這實則是騙徒異地登錄其帳號的「授權驗證」。

騙徒登錄王女士的帳號後，鎖定與王女士資金往來密切的好友「小芳」，並完成了一場「偷樑換柱」，先刪掉好友「小芳」的帳號，再添加一個由騙徒假冒的「小芳」的帳號，頭像、備註一模一樣。

王女士與騙徒的WhatsApp對話。（《杭州日報》）

轉帳後3小時始發覺墮騙局報警

次日，騙徒利用「假小芳」的帳號，以生意周轉為由向王女士借款600萬元。「假小芳」更發來數條語音訊息，聲音與真人極為相似，王女士便將錢轉至對方提供的帳戶。直到3小時後，「真小芳」聯繫王女士時，王女士才如夢初醒，趕緊報警。

「再晚10分鐘，金條就被提走了」

杭州警方發現該筆資金經多層流轉，已進入外地一家公司帳戶，極可能已被用於購買黃金，迅速聯動廈門、深圳兩地，最終在深圳一間黃金店舖，將已打包的5.9公斤黃金成功攔截。

金舖的職員說，「再晚10分鐘，金條就被提走了」。隨後，前來取金的疑犯被當場拘捕。

疑犯在深圳被拘捕。（《杭州日報》）

王女士的600萬元損失被全額追回，更戲劇性的是，被截獲的5.9公斤黃金，估值670餘萬元，遠超王女士匯出的600萬元。據調查，這筆「增值」並非黃金升值導致，而是有其他受害人的資金匯入。

目前，杭州警方已將價值600萬元的黃金返還到王女士手中，其餘黃金將返還給其他受害人。