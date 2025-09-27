21歲內地女生獨遊埃及　失聯6天後找到　朋友曾發文：被拘留了

一名21歲的內地女生，8月9日獨自前往埃及旅行，並於9月21日失聯，朋友表示失聯前未發現任何異常，家屬亦向中國駐埃及大使館求助。

及至周六（9月27日）早，女生的媽媽表示，經過埃及當地華人以及使館的幫助，已經打聽到下落。女生的朋友凌晨發文稱「人已經找到了，被拘留了」，不過目前已經刪除。



21歲的池廣瀅。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，今年21歲的池廣瀅於8月9日抵達埃及，打算在當地旅居一段時間。然而，一個多月後突然失聯。

池廣瀅的媽媽說，女兒從小地理和歷史成績就很好，對埃及文化和金字塔非常向往。女兒大學畢業後，由於還沒找到心儀的工作，就打算去埃及，一方面是去親眼看看金字塔，另一方面也想在當地考察考察，看看有沒有發展的方向。

池廣瀅的朋友小楊介紹，「她最後一次和我聯繫是9月21日早上7點11分，之後她就失聯了。」池廣瀅獨自出國旅居生活，出於安全考慮，兩人將手機位置綁定在一起，方便小楊隨時查找池廣瀅的定位，兩人每天會不間斷以微信和抖音溝通。

發現聯繫不上池廣瀅之後，小楊立刻詢問池廣瀅的媽媽，池廣瀅家人此時也發現無法與其取得聯繫。家人和朋友均回憶，池廣瀅失聯之前的表現並沒有任何異常。

池廣瀅在埃及失聯。（紅星新聞）

小楊還說，「她只說過獨自一人在國外有點害怕，想我過去陪她。」家人和朋友都不知道她在埃及租住房子的具體信息，也希望知情人能夠提供線索。

池廣瀅媽媽說，前幾天女兒還報名了一個線上學習英語的課程，想要提高英語水平。

周四（9月25日），池廣瀅的媽媽已向中國駐埃及大使館求助，使館工作人員表示，如果有池廣瀅的消息，會第一時間與家屬取得聯繫。