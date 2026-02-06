緬北電騙首腦白應蒼死刑前懺悔道歉：我現在痛恨詐騙不亞於任何人

《央視》節目《法治在線》於2月6日發布緬北電詐首腦白應蒼的當庭懺悔片段．白應蒼在影片中稱，自己在被引渡回中國的兩年時間裡終於不必擔驚受怕，也終於不必再苦苦支撐自己厭惡卻無法改變的生活狀態，「我想代表我全家向中國人民、中國政府道個歉，因為我們全家的行為，給數萬的中國人民造成了傷害，真的對不起」。



白應蒼更說道，「到現在我家也沒了，故土也沒了，我什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知，自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光。」



據此前報道，中國警方耗時兩年，跨越200多個地市進行調查，最終徹底瓦解以白所成、白應蒼為首的緬北「四大家族」勢力。該案是繼明家犯罪集團後，第二個進入死刑執行程序的緬北電詐集團案件。

在緬北四大家族中，白家勢力最大，擁有最強大的私人武裝和滲透地方政治的能力，在果敢地區直接控制著多個規模龐大電詐園區。

白應蒼。（央視新聞）

2024年1月30日，緬甸警方依法向中國公安機關移交的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人在被押解回國的飛機上。（新華社）

緬北白家犯罪集團覆滅始末

據《觀察者網》整理，白家家主白所成，1949年出生於緬甸果敢，曾擔任緬甸撣邦果敢自治區主席，在任期間，大量委任家族成員以及門生舊部把持了當地要害部門。白所成長子白應能、次子白應蒼，分別擔任果敢自治區重要職務，並掌握了警察營、民兵隊等武裝力量。白家在政界、軍界和警界的影響力滲透，讓緬北果敢各大家族都是唯白家馬首是瞻。

白所成在獄中稱，「如果我能回到過去，讓我再選擇的話，我會選擇過一個普通人的生活。」（央視新聞）

2018年前後，察覺到在緬北快速興起的電信網絡詐騙是一條全新的「生財之道」後，原本靠黃賭毒起家的白家也開始下場。2019年，白家牽頭組建成立了果敢娛樂管理委員會，公開頒發「推廣證」，明面招商引資，實則收取「保護費」，在白家的眼裡，一個個電詐園區就是一棵棵「搖錢樹」，畸形的犯罪經濟和產業鏈給果敢地區帶來了虛假繁榮，果敢老街的人口從五六萬人，迅速擴張到十多萬人。

白家也在短短幾年里，通過政商網絡滲透、武裝保護承諾、技術資源共享，以及國際犯罪協同等手段迅速建立百勝、蒼勝、騰龍、鑫百利等41個電詐園區，成為在電詐領域起步晚，發展快，金主依賴性更強的地方家族勢力。

緬北電詐家族「白家」21人遭起訴：涉詐106億、製毒11噸、致6死

白家電詐園區。（央視新聞）

緬北白家犯罪集團首要分子白所成 。（新華社）

白家控制的這些電詐園區，對員工的處罰手段不僅極其殘酷而且系統化，從暴力控制、經濟壓榨再到心理摧殘，園區的管理模式已經形成了一套完整的「懲戒體系」，對於身處底層的電詐人員，動輒體罰打罵，轉賣交易；對於技術骨幹，如果拒絕配合開發新的詐騙技術，就會被關進鐵籠或「小黑屋」，斷水斷糧，直至妥協；對於管理層，若團隊整體業績不達標，組長則需承擔連帶責任，遭受身體和精神折磨。

依仗白家武裝力量的庇護，恐嚇威脅、毆打虐待，不僅是各個電詐園區管理的常態，也進一步助長了販毒、組織賣淫等各種犯罪的滋生。

白家電詐園區。（央視新聞）

2023年7月，公安部部署開展打擊緬北涉我犯罪專項工作，中國警方不斷加大國際執法合作力度，向緬北犯罪集團，特別是果敢「四大家族」犯罪集團發起凌厲攻勢。2024年1月30日，依託中緬執法安全合作機制，緬甸警方將抓獲的10名重大犯罪嫌疑人移交中方，其中就包括74歲的白所成和他的次子白應蒼。

為了徹底清算白家犯罪集團的累累罪行，專案組冒著戰事風險5次赴緬北，聯合緬甸執法部門開展了大量艱苦細緻的工作，查獲大量關鍵物證。

同時，公安部指定深圳警方抽調上千名精乾警力奔赴全國200多個地市，對3000多名電詐受害人逐一調查取證，全面收集固定證據。

經專案組查實，白家犯罪集團涉詐案件3.1萬多起、涉詐資金106多億元、涉賭資金超過180億元、製造和販賣毒品11噸，致中國公民6人死亡，1人自殺，多人受傷。

2025年7月，廣東省深圳市人民檢察院對白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品罪等依法向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

2025年9月19日至22日，深圳市中級人民法院對白家犯罪集團案進行了持續四天的一審公開開庭審理。2025年11月4日，該案一審公開宣判。法院對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告人判處死刑；對李福壽、李志德2名被告人判處死刑，緩期二年執行；對郭建政、潘憲等5名被告人判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等9名被告人判處二十年至三年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。