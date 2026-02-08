緬北電騙首腦明珍珍死刑前懺悔致歉　法庭：頂格刑法回應極端罪惡

2月8日，央視公開緬北詐騙集團明家首腦明珍珍當庭懺悔影片。明珍珍在法庭上懺悔表示，「造成今天這樣的局面，我感到很愧疚，如今我也深刻地意識到了自己的錯誤，為自己以前的無知和愚昧感到懊悔，對不起，我願意去承擔該由我承擔的責任。」



緬北詐騙集團明家首腦明珍珍被判死刑。

2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並判處相應附加刑。一審宣判後，明國平、明珍珍等被告人提出上訴，浙江省高級人民法院經開庭審理，於2025年11月25日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核準。

法庭宣判時稱，判處明國平、明珍珍為首的明家犯罪集團11名被告人死刑、5名被告人死緩，以頂格刑法，回應極端罪惡。

明家是緬北四大家族之一，長期把持緬北果敢老街，明珍珍則是明家首腦之一。表面上，明家眾人是地方官員、商會主席，實際上是電詐園區的「超級房東」和「保護傘」。

近年來，中國許多民眾深受緬甸詐騙危害，中國警方亦持續展開反詐宣傳和調查。2023年8月，央視新聞直接點名緬北四大家族為「利益共同體」，這是中國官方首次公開對緬北電詐勢力正面宣戰。

2023年10月，明家私兵直接開槍掃射逃跑的被騙中國人，期間有人死亡，甚至傳聞有中國臥底警員在這次事件中犧牲。其後，中國直接發出「全球通緝令」，實施「擒賊先擒王」策略。

11月12日，浙江溫州公安機關對明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人公開懸賞通緝。11月16日，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交中國，明學昌畏罪自殺。