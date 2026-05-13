習特會前夕 小米汽車北京工廠暫停參觀預約 猜測或迎重要外賓
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應國家主席習近平之邀，周三（13日）晚將抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。
5月13日，根據小米汽車工廠參觀預約界面最新顯示，小米汽車官方暫停開放了5月13日至5月22日期間的小米汽車工廠參觀報名通道，遊客在此期間無法預約參觀申請。對此，不少網民熱議，此舉或為迎接重要外賓而做提前清場準備。
常規預約通道已被緊急暫停
此前，小米汽車工廠的參觀報名活動原定於4月1日持續至5月31日。依據常規安排，用戶可通過小米汽車App或小米社區小程序，在「發現」頁面的活動板塊中查看並預約場次。然而，受最新運營安排影響，5月中下旬的常規預約通道已被緊急暫停。目前，官方尚未對外公布此次臨時關閉的具體原因，也未明確後續預約通道的恢復時間。
該時間節點與特朗普訪華時間高度吻合，因此，有不少網民猜測，此舉或為迎接重要外賓而提前清場做準備。
小米汽車工廠已接待多個國家和地區的政企代表團
據《觀察者網》報道，目前，小米汽車擁有的唯一電動汽車工廠位於北京，佔地72萬平方米，廠區內還包括一家銷售門店、一個交付中心和一條測試跑道。工廠內部設有衝壓、壓鑄、車身製造、噴塗、電池組裝和整車裝配六大工藝流程。
自2024年正式投產以來，小米北京超級工廠就成為了展示中國智造實力的重要窗口，截至目前已接待多個國家和地區的政企代表團。其中不乏新加坡總理李顯龍、西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）等國際政要，國民黨主席鄭麗文也曾到訪考察，其影響力可見一斑。正因如此，該工廠被央視盛讚為「中國智造縮影」，《人民日報》也專門點評，認為其生動展示了「中國製造高端化轉型的豐碩成果」。
但值得注意的是，目前小米汽車工廠暫時為出現在特朗普訪華行程表中。此前，彭博社記者霍登（Annmarie Hordern）於12日在社交平台分享來自白宮的特朗普訪華行程表：
13日（周三） 特朗普抵達北京
14日（周四）
上午10:00 特朗普與習近平主席會面
上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤
下午6:00 特朗普出席國宴