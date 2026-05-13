習特會前夕　小米汽車北京工廠暫停參觀預約　猜測或迎重要外賓

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應國家主席習近平之邀，周三（13日）晚將抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。



5月13日，根據小米汽車工廠參觀預約界面最新顯示，小米汽車官方暫停開放了5月13日至5月22日期間的小米汽車工廠參觀報名通道，遊客在此期間無法預約參觀申請。對此，不少網民熱議，此舉或為迎接重要外賓而做提前清場準備。



位於北京的小米汽車工廠。（微博＠小米汽車工廠）

常規預約通道已被緊急暫停

此前，小米汽車工廠的參觀報名活動原定於4月1日持續至5月31日。依據常規安排，用戶可通過小米汽車App或小米社區小程序，在「發現」頁面的活動板塊中查看並預約場次。然而，受最新運營安排影響，5月中下旬的常規預約通道已被緊急暫停。目前，官方尚未對外公布此次臨時關閉的具體原因，也未明確後續預約通道的恢復時間。

5月中下旬的常規預約通道已被緊急暫停。（網絡圖片）

該時間節點與特朗普訪華時間高度吻合，因此，有不少網民猜測，此舉或為迎接重要外賓而提前清場做準備。

2026年5月12日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

小米汽車工廠已接待多個國家和地區的政企代表團

據《觀察者網》報道，目前，小米汽車擁有的唯一電動汽車工廠位於北京，佔地72萬平方米，廠區內還包括一家銷售門店、一個交付中心和一條測試跑道。工廠內部設有衝壓、壓鑄、車身製造、噴塗、電池組裝和整車裝配六大工藝流程。

小米汽車工廠內部。（微博＠小米汽車工廠）

前來小米汽車工廠參觀的遊客。（微博＠小米汽車工廠）

位於北京的小米汽車工廠。（微博＠小米汽車工廠）

自2024年正式投產以來，小米北京超級工廠就成為了展示中國智造實力的重要窗口，截至目前已接待多個國家和地區的政企代表團。其中不乏新加坡總理李顯龍、西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）等國際政要，國民黨主席鄭麗文也曾到訪考察，其影響力可見一斑。正因如此，該工廠被央視盛讚為「中國智造縮影」，《人民日報》也專門點評，認為其生動展示了「中國製造高端化轉型的豐碩成果」。

今日（12日）上午，鄭麗文一行前往北京小米汽車超級工廠參訪，獲得小米集團高規格接待。（國民黨提供）

4月13日，正在中國進行正式訪問的西班牙首相桑切斯一行到訪位於北京的小米科技園。小米是其此次中國之行到訪的唯一一家企業。（北京晚報）

2024年11月26日到位於亦莊新城的小米汽車工廠參觀，小米公司創始人雷軍親自講解。（網絡圖片）

但值得注意的是，目前小米汽車工廠暫時為出現在特朗普訪華行程表中。此前，彭博社記者霍登（Annmarie Hordern）於12日在社交平台分享來自白宮的特朗普訪華行程表：

13日（周三） 特朗普抵達北京

14日（周四）

上午10:00 特朗普與習近平主席會面

上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤

下午6:00 特朗普出席國宴

