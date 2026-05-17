蘋果華為小米手機齊減價登頂熱搜　最高減3000元　網民嘆：還是貴

5月17日，蘋果、華為、小米的手機在內地集體降價話題登上微博熱搜第一。在14日，小米率先官宣小米15 Ultra直降1500元（人民幣，下同），隨後15日蘋果和華為均官宣旗下手機系列下調數千元，最高降幅達3000元。有網民發帖稱在京東電商平台，iPhone 17 pro 256GB僅需5868元就可以買到。



5月17日，蘋果華為小米手機廠商集體降價話題登上微博熱搜第一。（微博截圖）

5月14日，小米率先官宣小米15 Ultra直降1500元（人民幣，下同）。（小米）

15日，蘋果宣佈iPhone 17 Pro系列下調1000元。(路透社）

據內媒《北京日報》報道，近日蘋果、華為、小米手機品牌同步官宣大幅調價，最高降幅達3000元。小米最先推出降價活動，14日官宣小米15 Ultra售價直降1500元。

某電商平台小米旗艦店客服稱，目前小米15 Ultra 256GB版本迭加各類補貼後，預計到手價可低至4300餘元，而當初的首發價格是6499元。

小米宣佈降價後，15日蘋果宣佈iPhone 17 Pro系列下調1000元。在京東平台可以看到，iPhone 17 Pro系列直降迭加以舊換新，雙重補貼優惠2000元，到手價只要6999元。而iPhone 17更是迎來上市後首次降價，多重補貼以舊換新到手價只要4499元。

有不少網民在小紅書發帖，稱iPhone 17 Pro 256GB迭加各種優惠卷後，價格甚至低於6000元，有人曬出購買截圖只要5868元。

另據《極目新聞》報道，有蘋果專賣店工作人員表示，「本次會是全年優惠最大的一次活動，每年5月份很多果粉都在等這一波。他稱，618（內地年中網購狂歡節）可能是今年入手蘋果手機的最佳時機。

iPhone宣佈降價後，華為也在15日宣佈手機優惠活動。（微博截圖）

與此同時，iPhone宣佈降價後，華為也在15日宣佈優惠活動，其中折疊旗艦Mate X7全系列直降1000元，優惠後1萬1999元起；Mate X6直降3000元，優惠後9999元起。對於華為官宣手機降價，華為終端BG CEO何剛則在微博回應稱「今天手機圈很熱鬧」。

國際數據公司(IDC)報告顯示，2026年第一季度，中國智能手機市場出貨量約為6,904萬台，同比下降3.3%，行業競爭加劇，其中華為與蘋果合計佔據39%的市場份額，形成雙寡頭格局。

網民：降了也還是買不起

綜合內媒《快科技》、《澎湃新聞》報道，這次三大手機品牌集體降價既是618大促銷的提前預熱，又或與手機廠商新機發佈預熱、市場競爭加劇、庫存壓力等多重因素有關。目前手機內存等核心零部件成本飆升，但頭部廠商憑藉強大的供應鏈議價能力和晶片儲備，選擇以價換量，會進一步擠壓中小廠商的生存空間。

雖然集體降價令消費者非常驚訝，但網民反應兩極。有網民認為「降價是市場競爭的結果」，也有網友感慨 「沒有競爭，價格只會更離譜」、「就算降了價，六七千甚至上萬的價格，還是遠超普通打工人的月工資，降了也還是買不起」。