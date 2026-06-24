雲南夫婦食見手青中毒 丈夫現幻覺「老婆變蛇」瘋狂互毆
撰文：林芷瑩
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雲南一對夫婦食用見手青後中毒送院，卻自認痊癒擅自離開醫院，回家後兩人行為瘋狂異常，一路從十幾樓撕打到27樓，丈夫更因幻覺堅稱「老婆變成蛇」。
《齊魯晚報》報道，近日，昆明市公安局特巡警支隊四大隊接到民眾報案，稱其妹妹、妹夫食用野生菌後中毒行為異常，怕救護人員控制不住，請求警員幫忙。
警員到場後，發現夫妻二人在27樓的樓梯間，丈夫稱旁邊有東西爬來爬去，妻子則在一旁哭泣，身上全是腳印和灰塵。
據介紹，這對夫妻在家中自行烹食見手青後中毒，家人及時將他們送到醫院治療，但兩人自覺症狀緩解，尚未吊完鹽水就自行離開醫院回家。翌日起床後，兩人「看到」家中有兩條大蛇，認為是兩名小偷，於是在家中與「小偷」搏鬥，還將對方反鎖在家中。
出門後，丈夫又將妻子看作「蛇」，雙方遂在走廊纏鬥互毆，一直從十幾樓打到27樓，直至警員到場才停手。
警員在對話中發現男子語無倫次，為避免夫妻倆情緒再次激動，警員好言細語將兩人帶下樓，交由救護人員送院檢查和治療。目前，夫妻二人已康復。
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