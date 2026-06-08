武漢9歲童食｢夜市Tiramisu｣食物中毒入ICU　腸穿窿腎衰竭休克險死

「路邊攤提拉米蘇」（Tiramisu）進攻台灣各大夜市，許多民眾也因好奇而駐足嘗鮮，不過路邊攤販售的散裝甜點，一定要注意衛生環境，避免細菌下肚而疾病纏身。武漢一名9歲男童食用夜市販售的提拉米蘇後，接連多日出現腹瀉、高燒症狀，緊急手術才撿回一命。



「夜市提拉米蘇」吃進醫院

綜合《極目新聞》等內媒報導，事件發生在湖北省武漢，該名9歲男童食用夜市路邊攤的提拉米蘇後，隔天就出現腹瀉症狀，甚至連續3天高燒不退。

+ 5

然而家長卻認為只是普通腹瀉，因此只帶男童到診所就醫拿藥，未料沒過多久就發現男童腹痛加劇，甚至有重度脫水、皮膚出現瘀斑的情況。

男童爆腸穿孔、腎衰竭休克

意識到情況不妙的家長緊急將男童送醫，才發現不僅瀕臨休克，甚至有結腸穿孔的情況；最終男童確診中毒性巨結腸，有腹膜炎和膿毒血症之外併發急性腎衰竭，所幸經過4個小時的手術搶救，男童已轉入深切治療部，病況已經穩定。

武漢協和醫院的醫生凌肯推測，應是路邊攤販售的散裝甜品含有沙門氏菌、致病性大腸桿菌，導致男童不幸感染。

延伸閱讀：安徽肉店員工「用嘴剔骨」影片曝光惹議 店主回應：幾十年老手藝

+ 17

延伸閱讀：

陸9月嬰抓東西就嚼！媽崩潰目睹「蟑螂入嘴秒爆漿」：剩條腿卡嘴邊

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】