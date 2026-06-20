世界盃｜馬寧、傅明、周飛3中國裁判將同場執法　國足迎歷史時刻

國際足聯（FIFA）6月19日宣布，中國裁判傅明將擔任6月20日（香港時間6月21日早8時）美加墨世界盃E組第二輪厄瓜多爾隊對陣庫拉索隊比賽的視像助理裁判（Video Assistant Referee，VAR）。



由於此前FIFA已宣布馬寧將擔任該場比賽主裁判，周飛將擔任助理裁判，三名中國裁判將同時執法一場世界盃比賽，成為中國足球的歷史性一刻。



傅明、馬寧、周飛（從左至右）。（中國足協）

新華社報道，馬寧將成為時隔24年再度主哨世界盃的中國裁判，他也是唯一一位連續兩屆入選世界盃裁判名單的中國裁判。他曾在2022年卡塔爾世界盃6次擔任第四官員。

傅明將成為首位擔任世界盃VAR的中國裁判，此前他已在本屆世界盃擔任了三場比賽的輔助視像助理裁判（SVAR）。

周飛將成為首位在場上執法的中國助理裁判。

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馬寧將主哨厄瓜多爾對陣庫拉索賽事，周飛擔任助理球證。（FIFA）

2025年6月26日，在美國費城舉行的世俱杯小組賽H組比賽中，主裁判貝達（左二）、第四官員馬寧（右二）等裁判入場。（新華社）

近年來，以馬寧為代表的中國裁判先後參與多項重要國際足球賽事的執裁工作。馬寧、傅明參加了2025年首屆新版國際足聯世俱杯執裁工作。由馬寧、傅明、周飛、張鋮組成的中國裁判組執裁了2024年在卡塔爾舉行的男足亞洲杯決賽，這是中國裁判歷史上首次主哨該賽事決賽。