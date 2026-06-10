女星艾米參加高考拒絕合照　發文公審被嘲「耍大牌」後遭網民反擊

2008年7月13日出生於北京的中國內地女演員艾米，在今年參加高考。6月8日高考期間，與演員艾米同一考場的考生在考試間隙認出她，當場請求籤名併合照，艾米以「抱歉不可以」簡短回應後直接離開，未作停留。



隨後，該考生髮文吐槽，指責艾米「咖不大，架子倒不小」，認為其作為公眾人物過於冷漠。

該考生髮文吐槽，指責艾米「咖不大，架子倒不小」。（截取自小紅書）

多數網友表示被拒者缺乏分寸感，在決定人生走向的重要考試時刻打擾他人，被拒後還上網吐槽，是缺乏同理心和邊界感的表現。

被嘲「人氣低架子大」反獲全網力挺▼▼▼

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有媒體評論表示，艾米作為考生之一，其首要身份是「答卷人」而非「明星」。她選擇遵守規則、專注考試，是對自身前途負責，也是對其他考生權益的尊重。拒絕簽名，不僅是正當權利，更是恪守底線的體現。

據悉，今年參加高考的演員艾米先後出演過《長津湖》《雲之羽》《墨雨雲間》等二十餘部影視作品，早前她以專業成績83.5分、全國第三名的優異表現，通過北京電影學院2026年表演專業本科校考。

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