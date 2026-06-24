曾懷孕10次　台育兒網紅吸依托咪酯載3歲女毒駕　撞兩車再鏟入舖

發生在台灣桃園市6月22日傍晚的Lexus休旅車毒駕事件，36歲林姓女子吸食依托咪酯後載著3歲女兒失控連環撞進店家，後來被起底她還是育兒網紅，曾歷經10次懷孕才求得愛女，社交平台遭網友灌爆。



女事主是育兒網紅。（事主IG）

女事主是育兒網紅。（事主IG）

警方調查，事故發生於6月22日晚間6時許，林女駕駛Lexus休旅車沿桃園區中山東路行駛，先擦撞保時捷（Porsche）與豐田（Toyota）私家車，隨後暴衝撞破路旁安全帽店的玻璃櫥窗。現場一片狼藉，所幸未造成人員傷亡。

警員到場發現林女神情恍惚，經檢測呈毒品陽性反應，並在車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）。

林姓育兒女網紅搭載3歲稚女竟然毒駕，先後擦撞對向及同向2輛車後，直衝撞路旁商家，經毒品快篩檢測陽性反應，車內也找出毒品「依托咪酯」。（圖/翻攝自threads@_en_0108）

疑犯事後神情恍惚 現場狼狽畫面曝光：

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警方訊後依公共危險及毒品罪嫌將其送辦，並通報社會局介入；當時坐在安全座椅上的3歲女童毫髮無傷，已由父親帶回照顧。

事件曝光後，林女的背景迅速被起底。她在社交平台擁有逾2.5萬名粉絲，平時常分享親子生活，並從事美妝電商團購。

更引發熱議的是，林女曾公開分享艱辛的求子歷程，透露自己經歷3次子宮外孕、6次流產，直到第10次懷孕才透過試管嬰兒迎來愛女。這段故事曾感動無數人，如今她卻不顧骨肉安全毒駕上路，讓大批網友湧入留言痛批：

「根本不配當媽媽」

「好不容易求來的孩子差點被害死」



此外，有網友加碼爆料，指控林女今年4月疑似涉及另一宗肇事逃逸案，當時記下的車牌與此次毒駕車輛完全相同。對此，警方表示林女雖無毒品前科，但針對肇逃疑雲及毒品來源，後續將進一步擴大追查釐清。

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