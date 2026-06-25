赴美航班備降東京　中國女乘客與機艙服務員爭執　遭日本警方帶走

6月24日，美國聯合航空（United Airlines）從上海飛往美國三藩市的UA858航班，因一名中年的中國籍女乘客與機艙服務員爭執，備降日本成田機場。日本警方登機後，將涉事女乘客帶走。美國聯合航空未有回應事件。



根據航班追蹤網站FlightAware資料顯示，UA858航班中午12時43從上海浦東機場起飛，日本當地時間下午4時37分備降日本成田機場，傍晚6時15分再起飛，最終於美國當地時間上午10時40分抵達三藩市。

UA858航班中午12時43從上海浦東機場起飛，日本當地時間下午4時37分備降東京成田機場。（FlightAware）

網傳影片顯示，至少7名身穿寫有「千葉縣警察」制服的執法人員登機，涉事女乘客一直重覆「你們要幹什麼」，並稱「我不走」，其中一名執法人員將她的隨身行李取走；機上則廣播「各位乘客請您返回座位，繫好您的安全帶，我們現在正在處理飛機上的緊急情況，希望我們能夠再次起飛回到舊金山，如果你們不能配合我們，我們超時的話將不會起飛，所以請您配合返回座位」。

至少7名身穿寫有「千葉縣警察」制服的執法人員登機。（影片截圖）

事後有同機乘客在社交平台發文，稱涉事女乘客在登機口就開始自言自語、中英夾雜罵人，又聲稱自己遭到迫害，後來派餐時，她將餐具扔向機艙服務員並辱罵對方，又將食物丟在地面，繼續吐口水。空中警察警告兩次無效後，機長才決定緊急備降日本。日本的執法人員全程沒有動粗，一直耐心和涉事女乘客溝通，但對方從頭到尾拒絕配合，後來有談判專家到場才順利將她帶走。