有片｜高鐵靜音車廂女客狂打20分鐘電話　乘務員勸阻遭無視

5月18日，有網民發佈影片稱，在上海虹橋開往北京的一趟高鐵列車的靜音車廂裏，一名女乘客忽視乘務員勸阻，連打20分鐘電話。此事引發熱議。



《封面新聞》報道，據同車乘客海先生稱，這名女乘客從上車開始就一直在接打電話，她雖然戴着耳機，但自己是正常講電話的聲音。其間，乘務員拿着寫有「靜音車廂，請您保持安靜」的牌子多次嘗試勸阻卻被忽視。

一名女乘客在靜音車廂打電話，乘務員拿着寫有「靜音車廂，請您保持安靜」的牌子站在她面前，多次嘗試勸阻，卻被忽視。（封面新聞）

一名女乘客在靜音車廂打電話，乘務員拿着寫有「靜音車廂，請您保持安靜」的牌子站在她面前，多次嘗試勸阻，卻被忽視。（封面新聞）

影片顯示，乘務員拿著提示牌，同時在打電話的女乘客面前不斷擺手，試圖引起對方注意，然而女乘客卻無視。海先生說，女乘客通話了將近20分鐘，她掛掉電話後，稱自己上車前就接上電話了，沒有任何道歉。

該事件引起網民熱議，有人認為應該給不遵守靜音車廂規定的人採取一些措施，例如「三年內不得再次乘坐」，也有人說，存在這種情況是「法律的缺失，沒有相關法律約束，就是肆無忌憚的，乘務員、乘警都不好處理。」還有人稱要「用魔法打敗魔法」，在其旁邊更大聲的打電話才有效。

自今年2月1日起，鐵路部門將「靜音車廂」服務擴展至除動臥列車之外的「D」字頭、「G」字頭動車組。（封面新聞）

靜音車廂是什麼？

自今年2月1日起，全國已有超8000列列車加入了靜音服務隊伍。靜音車廂是指通過調整列車影音廣播音量、引導旅客安靜行為以保持列車安靜環境的車廂。鐵路部門默認乘客購買了靜音車廂車票，就要配合遵守「靜音約定」，其中就包括「在接打電話或相互交談時離開靜音車廂」。