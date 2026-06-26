湖南兩女遭私刑「浸豬籠」遊街？　警方通報指擺拍拘留9人｜有片

近日，有網民發布影片稱，湖南岳陽汨羅市一街道上出現多名男女當街拉人「浸豬籠」遊行，引發不少人圍觀拍攝。26日，汨羅市公安局通報稱，此事是擺拍，策劃組織者已被刑拘，另有8人被行政拘留。



影片畫面顯示，2女1狗被關籠內遊街。（影片截圖）

影片畫面顯示，2女1狗被關籠內遊街。（影片截圖）

2女1狗被關籠內遊街 籠子上寫「偷人的」

據江西電視台《都市現場》欄目此前報道，6月25日，網民發布影片，湖南岳陽汨羅市一街道上出現多名男女當街拉人「浸豬籠」遊行。

籠子上方豎著一塊紙牌寫著「偷人的」（意指偷情）。（紅星新聞）

影片畫面顯示，幾名男子推著一個不鏽鋼籠子沿街前行，籠子內關著2名戴口罩的女子和1隻黑狗，籠子上方豎著一塊紙牌寫著「偷人的」（意指偷情）。一名隨行女子敲鑼，引起不少人圍觀拍片。該影片的評論區里，有網民表示這兩名女子是被「浸豬籠」。

有網民表示這兩名女子是被「浸豬籠」。（抖音）

策劃組織者被刑拘 其餘8人遭拘留

汨羅市歸義街道辦事處工作人員曾稱此事是謠言：「不可能有這個事，這肯定是謠言了。」6月26日凌晨，汨羅市公安局發布警情通報稱，經查，38歲的男子何某為博取網絡流量、牟取不當利益，自2026年6月22日以來，糾集龔某某等8人在湖南市公共場所多次擺拍低俗場景，製造網絡話題。目前，公安機關已依法對策劃組織者何某予以刑事拘留，對龔某某等8人予以行政拘留，案件正在進一步辦理中。

「浸豬籠」為封建時代民間私刑

「浸豬籠」為封建時代民間私刑。（網絡圖片）

據公開資料「浸豬籠」是封建時代民間對偷情者實施的一種私刑手段，行刑者會將人放入竹製豬籠沉入水中溺斃。2020年11月，廣東曾發生一起男子因情感糾紛被多人「浸豬籠」的案件，該案後有1名犯罪嫌疑人被抓獲，另有3名犯罪嫌疑人投案自首。