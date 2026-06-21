黃牛長沙街頭撞傷3人後被擊斃　目擊者：疑待宰受驚失控｜有片

6月21日凌晨，湖南長沙有一隻黃牛疑受驚失控，從批發市場衝出後在街頭撞傷3名行人，警方接報到場擊斃黃牛。傷者已送院救治，其中一人肋骨骨折，均無生命危險。該隻黃牛屬於馬王堆海鮮水產市場的一家牛肉批發商戶，事後已被宰殺。



兩名行人遭黃牛撞飛。（影片截圖）

事發於6月21日凌晨1時許，長沙地鐵5號線萬家麗站4A出口附近，一隻體型龐大的黃牛突然衝上街頭。目擊者透露，黃牛是從附近的批發市場衝出，疑似受到嚴重驚嚇而徹底失控。

黃牛在路上橫衝直撞，路人慌忙走避。黃牛在萬家麗站附近頂傷兩名行人後，繼續沿萬家麗路方向一路狂奔，途中又再次發狂頂傷另一名行人。

《瀟湘晨報》報道，萬家麗地下商城附近的商戶稱，馬王堆海鮮水產市場晚上有屠宰，可能商家是沒有綁好黃牛。

該隻黃牛來自馬王堆海鮮水產市場一牛肉批發商戶，事發後商戶已報警。市場工作人員稱正在處理此事，不過對於牛如何逃離、是否有人傷亡等事宜則未作出回應。

《風芒新聞》報道，肇事牛是市場待宰黃牛，傷者已送院治療，均無生命危險，其中一人肋骨骨折，一人未見明顯傷情。當晚凌晨2時53分，黃牛被民警擊斃。據悉黃牛已被宰殺，相關部門正進行善後工作。