高材生不滿學業、打工仔與老闆賭氣　兩男結伴隱姓埋名藏深山20年

浙江溫州警方近日在山區巡查時，發現一處簡陋的隱蔽棚屋，並查獲兩名神情慌張、無法出示證件的中年男子。經警方大數據核查，發現兩人竟已與家人失聯超過20年，其中一人更曾是大學高材生。兩人親屬接獲通知後連夜驅車千里認親，終於在漂泊20多年後相聚。



據內地媒體《FM93交通之聲》報道，6月16日，溫州龍灣公安分局狀元派出所開展流動人口及閒散人員專項排查。輔警在大羅山狀元段一處偏僻山腰巡邏時，發現一處用簡易篷布搭成的棚屋。該棚屋內部狹小潮濕、四面漏風，生活用品極為破舊，當時有幾名中年男子借住於此。

警方排查發現深山破舊屋棚內住著多名男子。（極目新聞）

面對警方的例行詢問，其中兩名男子表現得神情慌張、言辭閃爍，且無法出示任何有效身份證件。這一反常舉動引起警方警覺。為免打草驚蛇，警員耐心安撫、拉家常以消融對方的戒備心理，又一邊深入核查。經警務大數據並聯動多地警方，最終確認了兩人的真實身份：分別為44歲的湖北武穴人魏某，以及42歲的湖北安陸人盧某。

據查，兩名男子隱姓埋名、蝸居深山已經二十多年。其中44歲的魏某曾於2000年時成功考入大學，但入學後因不滿意就讀的專業，便任性選擇輟學。由於覺得愧對家人，便從此切斷了與家族的所有聯絡。家人多年來苦尋無果，無奈之下只能向官方申報失蹤，其戶口隨後被依法註銷。

另一名男子盧某則是2003年外出打工時，因與老闆賭氣而憤然出走，此後同樣與家人斷絕聯絡，並因為長期沒有戶口而流離失所。

在失去合法身份的二十多年間，二人因為沒有身份證，無法正常務工或租房，只能在溫州、台州各地輾轉打零工維生。疫情過後，兩人生存空間進一步被壓縮，變得更加無處容身，最終決定結伴躲進深山，在棚戶及橋洞中艱難度日。

「人找到了，平安無事！」警方在核實情況後，第一時間聯絡上湖北兩地的家屬。6月17日，兩家人分別驅車千里趕赴溫州與二人團聚。魏某年邁的母親緊緊挽住失蹤20年兒子的手臂，反覆端詳；盧某的妹妹也在現場淚流滿面。

為防止兩人回家途中出現「二次失聯」，民警在現場向他們詳細講解了戶籍恢復的流程，並主動為兩人辦理了臨時乘車身份證明。臨別時，民警特別叮囑兩人：「回家好好陪伴親人，踏踏實實重新開始。」