廣州白雲機場有航班落地後滑行58分鐘　網民嘲諷：高鐵都到深圳了

5月31日，廣州一位網民發帖稱，當天乘坐西部航空PN6205航班從重慶江北機場飛往廣州白雲機場，飛機落地後滑行了58分鐘才靠橋下客，引發廣泛關注。白雲機場客服解釋稱，飛機落地後的滑行路線和停機位分配，統一由空管部門調配。



此前5月29日，白雲機場針對近期部份航班滑行時間較長的情況作出回應，採取成立專項工作組、強化與空管部門協作、加強與航司聯動三方面措施提升地面滑行效率。



5月31日，廣州一位網民發帖稱，當天乘坐西部航空PN6205航班從重慶江北機場飛往廣州白雲機場，飛機落地後滑行了58分鐘才靠橋下客。（小紅書）

滑行時間近一小時？網民調侃：能從廣州南到深圳北

《上游新聞》報道，該網民是一位旅行博主，其在帖子中寫道「在白雲機場T3落地滑行了58分鐘！」，並曬出航旅縱橫航班動態截圖。

截圖顯示，西部航空PN6205航班當晚20:41從重慶起飛，22:37落地廣州白雲機場，開始下客的時間是23:35，滑行時間長達58分鐘。

社交平台上不少網民吐槽白雲機場T3航站樓。（小紅書）

不少網民稱在白雲機場T3滑行時間過久。（小紅書）

這一超長滑行時間迅速引發網民熱議，有網民好奇：「T3很大麼？還是繞了很多圈？」也有網民調侃：「58分鐘我從廣州南都能到深圳北了」「不知道的我以為滑行到深圳起飛了」還有人表示：「終於有人超過我了，上周在廣州白雲機場T3滑行50分鐘。」

除了博主，社交平台上也有不少網民反映在白雲機場T3滑行了將近一小時，有網民分析落地T3航站樓的滑行路線指，「在地圖上大致測距了一下從跑道脫離後滑行到停機位距離大約13公里，從機場西北拉對角線來到東南。這個距離已經不輸甚至遠超首都和浦東各種誇張的滑行距離。」

有網民分析落地T3航站樓的滑行路線指，地圖上大致測距，從跑道脫離後滑行到停機位距離約為13公里，從機場西北拉對角線來到東南。（小紅書）

白雲機場回應滑行時間過長 採取3措施優化

據報道，白雲機場客服人員針對滑行將近一個小時作出解釋，飛機落地後的滑行路線和停機位分配，統一由空管部門調配。「會結合停機位情況，並依據安全生產運行的要求進行安排。具體原因需要相關責任部門調查後才能告知。」

廣州白雲國際機場T3航站樓。（小紅書）

5月29日，白雲機場就旅客關切的熱點問題及整改落實情況發布通報，其中就有包括部份航班落地後滑行時間偏長的問題。白雲機場採取系列行動：一是成立攻堅專項工作組，以有效減少航班滑行時間為目標，開展「白雲機場樞紐運行效率提升硬仗」專項工作；二是持續強化與空管部門的協作，進一步加大空中調配力度、充分發揮各條跑道的保障能力。5月份以來白雲機場就近起降比例出現明顯提升，就近起飛比例為63.76%，就近落地比例為63%；三是加強與航司聯動，白雲機場專門邀請國航、東航、海航、深航等幾大進駐T3的航司代表共同研究落實該項工作。

廣州白雲機場T1航廈將關閉 所有航空公司轉至T3 轉機需坐穿梭巴

據公開資料，根據廣州機場最新安排，自2026年5月7日凌晨2時起，廣州白雲國際機場T1航站樓的所有航司將有序切換至T3航站樓運營，所有航司將在6日晚上到7日凌晨進行轉場。