遭校園霸辱罵內蒙古腦癱女童跳樓自殺　曾寫6封信求救遭校方隱瞞

內蒙古呼倫貝爾一名患有腦癱的12歲女童於去年6月跳樓輕生。家屬事後翻查CCTV影片及信件發現女兒生前在學校遭到同學集體惡劣欺凌，甚至曾向學校心理老師書寫6封信件求救並透露輕生念頭，女童在信中寫道，「就因為我身體不好，他們就罵我是瘸子」，稱自己的心願就是在這世界消失。



然而，對於校園霸凌校方及老師均採取隱瞞態度，未有及時通報家長。案件一審判處校方承擔20%責任，家長不服上訴，案件於昨日（25日）進行二審，庭審持續近5小時。



內蒙古牙克石市一名13歲的女孩梁艾在家中墮樓身亡。

據內地媒體《新京報》報道，2025年6月5日凌晨，患有腦癱的12歲女孩梁艾跳樓自殺身亡。在孩子離世後，母親張偉偉才從學校的心理老師處得知，女兒生前曾先後給心理老師寫過6封信。

原來早在案發前2個多月，梁艾就已經在信中明確表露過輕生的想法，但心理老師和學校接信後，卻從未及時上報，亦沒有告知家長。信中，梁艾提到自己因為身體不好而極度自卑，並產生了「死去」的念頭。她在另一封信中痛苦地寫道：「我無法理解同學們說的話，就因為我身體不好，他們就罵我是瘸子……現在的心願就是消失在這世界上。」

内蒙古12岁女童长期遭校园霸凌。

課室CCTV影片曝光 拖布杵書包、辱罵「死瘸子」、「畜生」

女童母親張偉偉指出，女兒在校期間長期受到校園欺凌和老師的孤立，她是在查看梁艾去世前兩個月的教室監控畫面（閉路電視）時，才發現真實的殘酷情況。

監控畫面顯示，班裡有四名同學經常「朝孩子比劃，推搡、打後背，用拖布杵書包、指著梁艾罵『死瘸子』、『畜生』等」。張偉偉認為，老師沒有及時發現並制止這些嚴重的校園欺凌行為，學校存在重大過錯，應該承擔主要責任；而四名同學的欺辱和孤立，正是導致梁艾在校期間心理壓抑的直接原因，應承擔相應的賠償和道歉責任。

悲痛欲絕的母親隨後將學校、女兒的四名同學及保險公司一併告上法庭。2026年2月，一審法院經審理後，認定了學校未及時上報學生輕生傾向的責任，但並未認定欺凌行為構成，最終判決學校承擔20%責任，家長承擔80%責任。一審宣判後，家長、學校及保險公司均表示不服，全數提出上訴。

二審激烈辯論5小時未當庭宣判

女童母親：願接受部分同學道歉撤訴

據《新京報》報道，今年6月25日，該案二審在內蒙古呼倫貝爾市中級人民法院正式開庭審理。庭審持續了近5個小時，由於案情複雜，法院並未當庭宣判。

張偉偉在庭後透露，二審的爭議焦點依舊集中在「各方是否需要承擔責任」，以及「涉案同學的欺凌和孤立行為是否構成」等核心問題。令人遺憾的是，涉事的四名學生當中，當日僅有兩名學生的家長出席了庭審。

張偉偉表示，考慮到情節輕重，如果另外兩名未出席庭審、情節較為輕微的學生願意向已故的梁艾公開道歉，她可以考慮撤回對這兩名學生的訴訟。

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