廣州男童「腦癱」治療7年　家長翻病歷質疑醫院隱瞞外傷已起訴

廣州7歲男童栓柱，出生時被醫院診斷因腦積水導致腦癱，至今無法走路說話，生活不能自理。為了治療，父母7年來帶着栓柱跑遍北上廣各大醫院，耗盡積蓄、欠下巨額外債，卻換來一次次的失望，直至2025年，他們意外發現塵封的病歷及CT影像，經多位專家私下辨認及北京一脈陽光影像中心最終鑑定，判斷栓柱曾有顱骨骨折，疑似在保溫箱期間遭受劇烈外力傷害。目前，家長已向當地人民法院提起訴訟。



《大象新聞》報道，2019年7月11日，廣州市民王瑩在南方醫科大學珠江醫院（簡稱珠江醫院）早產誕下栓柱，阿普伽新生兒評分（Apgar Score）為10分，各種檢查都顯示正常。由於早產體重低，栓柱被送入新生兒科保溫箱。

7歲的栓柱生活無法自理。（大象新聞）

南方醫科大學珠江醫院。（大象新聞）

2019年7月14日，珠江醫院重症監護7病區（新生兒科）主治醫生歐陽學軍，為栓柱下達顱腦核磁共振醫囑並預約檢查，由護士瞿華確認並轉抄，送影像科預約，安排在7月20日檢查。

2019年7月20日晚，醫院稱栓柱情況危重正在搶救。同年7月22日、29日及8月26日，醫院分別為栓柱拍攝頭顱CT影像，顯示其硬膜下及蛛網膜下腔曾積血。

2025年3至4月，王瑩夫婦上述將3份頭顱CT影像結果，上傅至社交平台專業的醫學影像交流群，並在線下咨詢醫學專家，均獲告知都是外傷的症狀。

社交平台上，多名醫學專家的解答都指向「外傷、骨折」。（大象新聞）

2025年8月，王瑩夫婦向廣州市衛健委反映情況。隨後的調查中，醫生稱，3次檢查影像及報告均未提示有顱骨骨折和皮下出血，只提示有硬膜下出血和蛛網膜下腔出血，患兒在住院期間未遭受頭顱外力傷害。

其中，珠江醫院影像科醫師胡培鉛（2016年開始從業）表示，患者是新生兒，顱縫未閉合，顱骨具有一定的浮動性，CT檢查時，患兒仰臥，枕骨和左側顳骨接觸檢查床板，在重力作用下，顱縫出現輕微的錯位是正常現象，因而不足以診斷骨折。

栓柱無法走路說話。（大象新聞）

由於珠江醫院堅決否認栓柱的顱骨存在骨折，廣州市衛健委只能建議家屬循醫療技術鑑定途徑來解決問題。然而，即使線上線下的醫學專家都認為栓柱的CT影像片存在顱骨骨折的現象，王瑩幾乎找不到願意做鑑定的機構和專家，「他們都表示，因為種種原因無法做出書面的結論」。

幾經轉折下，王瑩將兒子的CT影像結果交給有醫學影像鑑定資質的北京一脈陽光影像中心。

北京一脈陽光影像中心在《遠程影像咨詢意見書》中指出患者有多處顱骨骨折。（大象新聞）

2026年3月6日，北京一脈陽光影像中心出具《遠程影像咨詢意見書》，判斷患者左側顳骨骨折，右側顳骨骨折，矢狀縫分離，枕骨骨折，多處出血。《意見書》指出患者有多處顱骨骨折，這個診斷與之前線上線下專家的診斷基本一致。目前，王瑩夫婦已依《意見書》向當地人民法院提起訴訟。