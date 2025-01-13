自小遭父母拋棄　腦癱跛腳女生寒風中街頭賣髮夾　陽光笑容惹同情

河北唐山一名女子喚平（化名）因為早產缺氧，導致腦性麻痺（腦癱）、行動起來不方便。近日她在街上販售髮夾，正好被網紅攝影師遇見，遭到父母拋棄的經歷曝光，瞬間讓許多中國網友泛淚。



近日喚平在河北唐山的豐南區榮大購物廣場販售髮夾，因為走路一瘸一拐引起注意，小紅書博主「三禎半」上前詢問，才知道喚平有腦性麻痺，因此導致下肢殘疾、走路不太方便。

行動不便的喚平，選擇以積極的方式繼續生活：（按圖了解）



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喚平表示，儘管她販售的髮夾相當便宜每個只要2元（人民幣，下同），但因為現在天氣改變，路上的顧客變少，一天賣不了多少、賺不到甚麼錢。

被問及「賣不了幾個錢，為甚麼還要再做這個」時，喚平苦笑回應，因為先前的公司倒閉，還是必須出來賺錢。加上她自幼與祖母相依為命，她還是想多賺點錢，希望以後能帶着祖母外出旅遊、見識不同的風景。

喚平說，由於早產缺氧的原因，導致她腦性麻痺、行動不便，而父母也在她出生以後，立即外出打工，從來沒有給予她任何幫助。反而是父母後來生了妹妹、將妹妹一直帶在身邊，「就是可能他們沒那麼愛我，但我很愛我自己的！」

雖然行動不便，不過喚平認為，自己已算相當幸運，至少對話流暢、雙手也都能工作，在眾多病友當中，她的生理機能已經算是良好。

喚平提到，小時候上學時，她經常遭受同學欺負，被罵「瘸子」，以及被說「你爸媽不要你了，因為你是個瘸子」，當時內心受到委屈，無奈父母不在身邊，沒有對象能夠訴苦。如今已經長大，喚平覺得「以前的事情就過去吧」，至少現在靠自己也能夠堅強。

「三禎半」聽完喚平的故事，決定將髮夾全部買走，並且替喚平拍了照片、將2人相遇的過程上載上網絡。影片一經曝光，瞬間湧入了大量觀看：

．「你真的特別棒」

．「我感覺她真的好漂亮」

．「很好看的女孩子」

．「可真陽光漂亮可愛」



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