暖心外賣備註！廣州博士生吃了7年　畢業邀老闆娘合照獲網民激讚

近日，有廣州餐館老闆在社交平台分享，她接到的一個外賣訂單備註上寫着「「我從本科到博士，吃了你們家7年，後天拍畢業照，能邀請你們來嗎？」原來是食客即將博士畢業，邀請餐廳老闆一起拍畢業照，隨後這張照片在網上被瘋傳，獲得超26萬次點讚。



事件中的食客小熊同學表示，他在南方醫科大學讀書7年，很喜歡和同學到這家店去吃飯，「我們跟老闆很熟，所以想邀請餐館的老闆來拍畢業照紀念一下」。這個溫情故事被餐廳老闆分享上網後，隨即引來不少網民關注及打卡，老闆直言「忙瘋了」，甚至因為餐館爆單，忙到沒時間去接女兒放學。



羅娜的餐館開在南方醫科大學旁20多年，主要經營客家菜和客家特色小吃。（抖音用戶@小新要努力）

廣州一博士生點外賣備註，邀請餐館老闆拍畢業照。（抖音用戶@甜甜（廖記娜姐））

綜合《極目新聞》和《廣州日報》報道，餐館老闆娘羅娜表示，23日在後廚看到外賣訂單備註「我馬上畢業了，從本科到博士，吃了你們家7年，真的很捨不得。後天拍畢業照，能邀請你們來嗎？」時都驚呆了，她說「我十多歲就沒讀書出來社會工作，完全沒想過會被邀請去拍畢業照。」

而她憑地址一眼認出這位熟客，正是在南方醫科大學廣州校區讀書的博士生小熊。羅娜表示，小熊自從上大學開始就喜歡在她餐館吃飯，大家早已超越了顧客關係，更像家人，「他平時想吃什麼會和我說，把我當作自己姐姐一樣」。最初羅娜還以為小熊只是找她幫忙拍畢業照，但聯絡後才得知，對方是真心邀請她入鏡合照。

當時小熊在外賣訂單上的留言備注。（極目新聞）

羅娜將外賣訂單圖片及她和小熊的故事分享上網後，隨即引來不少網民關注，羅娜的家人亦在網上感性留言：「做餐飲這麼多年，最開心的不是賺了多少錢，而是能被人記着，希望小熊以後成為一名好醫生，但工作再忙，也要記得按時吃飯。」羅娜回應指，她會帶着老公和兩個孩子一起和小熊拍畢業照，還打算給他送束花和包個紅包。

羅娜指她會帶着家人和小熊拍畢業照，還打算給他送束花和包個紅包。（抖音用戶@甜甜（廖記娜姐））

25日，小熊回應指，他在南方醫科大學攻讀中西醫結合專業，從大五到讀博有7年時間常和同學去羅娜的餐館吃飯，所以就和同學設計用外賣訂單備註的形式，邀請她來拍畢業照，紀念一下大家相識一場的緣份。

原本小熊是打算25日拍畢業照，但由於當天他要做實驗，因此畢業拍照時間要推遲下周。提及餐館爆紅，小熊真誠送上祝福但也擔心：「祝福他們生意蒸蒸日上，但不要太忙了，我擔心他們的餐館太火，到時候我就沒飯吃了，平時去吃都要提前一個小時去點菜。」

另外，這份網絡熱度也給羅娜帶來了「甜蜜的負擔」。據了解，羅娜餐館開在南方醫科大學旁20多年，主要經營客家菜和客家特色小吃，由於店內堅持即叫即炒及拒絕預製菜，加上網絡爆紅引發「爆單」，她直言「忙瘋了」，忙到抽不出時間去接女兒放學。