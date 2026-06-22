深圳網紅連鎖烘焙店「卡瑪王子」桃酥驚現生鏽螺絲　女客獲賠千元

近日，深圳的蘇女士於網紅連鎖烘焙店「卡瑪王子」購買桃酥準備食用時，卻驚見整顆生鏽螺絲嵌在餅內。事件曝光後，涉事商家起初要求歸還問題產品以便排查設備，遭到蘇女士拒絕並投訴至消費者投訴熱線，商家最終讓步，無須退貨賠付1000元（人民幣，下同）。



生鏽螺絲嵌餅內 食到最後兩塊才發現

據深圳電視台《第一現場》報道，家住深圳沙井的蘇女士本月1日在連鎖烘焙店「卡瑪王子」網購下單了幾款糕點，其中一盒桃酥標明產自東莞廠房，保質期一個月。

家住深圳沙井的蘇女士本月1日在連鎖烘焙店「卡瑪王子」網購下單了幾款糕點。（大眾點評）

家住深圳沙井的蘇女士本月1日在連鎖烘焙店「卡瑪王子」網購下單了幾款糕點。（第一現場）

6月16日，當蘇女士吃到倒數第二塊桃酥時，突然感覺異物感。仔細一看，一顆帶有磨損、疑似生鏽的工業金屬螺絲，竟然整個完好地「內嵌」在桃酥的中心部位。

蘇女士擔憂：「那顆螺絲也不是嶄新的螺絲，我擔心它是不是生鏽了，會不會對我身體有什麼影響。」

6月16日，當蘇女士吃到倒數第二塊桃酥時，突然感覺異物感。（第一現場）

蘇女士不經擔憂：「那顆螺絲也不是嶄新的螺絲，我擔心它是不是生鏽了，會不會對我身體有什麼影響。」（第一現場）

索賠千元拒退證物 商家最終讓步

發現嚴重的食安漏洞後，蘇女士透過品牌小程序聯繫客服。涉事門店店長隨後介入，起初雖口頭同意蘇女士提出的「退款並賠償1000元人民幣」的訴求，但必須歸還問題桃酥與螺絲證物。但蘇女士果斷拒絕了這一無理要求，並直接將涉事品牌投訴至內地全國消費者投訴熱線12315。

涉事店長馮女士稱，雖然門店設有新鮮現做麵包的烘焙間，但桃酥等包裝點心確實是由工廠統一配送銷售。（第一現場）

對此，涉事店長馮女士稱，雖然門店設有新鮮現做麵包的烘焙間，但桃酥等包裝點心確實是由工廠統一配送銷售。公司之所以急於回收商品，是希望能排查工廠的哪台自動化設備出現了螺絲掉落。目前，商家已同意消費者的訴求，在不退回問題商品的情況下，將1000元賠償金給到了消費者。