深信眼皮跳左吉右凶　武漢男為｢驅晦氣｣狂摑眼周險失明

據《長江日報》報道，上月初武漢市民樂先生右眼皮持續跳動，他認為「左眼跳財，右眼跳災」，又誤信「拍打眼皮能驅晦氣」的方法，大力拍打自己的眼周，結果誘發孔源性視網膜脫離，險些失明。



據報道，武漢市民樂先生憶述，上月初他的右眼皮頻繁跳動，而他又因相信「左眼跳財，右眼跳災」而內心焦慮，於是誤信了「拍打眼皮能驅晦氣」的土辦法，連續三日用大力拍打眼周。

眼皮雖然不再跳動，但樂先生卻自己發現只能看清正前方，兩側餘光完全消失。就醫後，彭志華主任醫師通過檢查，確診樂先生為小範圍孔源性視網膜脫離。

示意圖。（AI生成）

彭志華解釋，人眼視網膜平均厚度不足0.3毫米，大力拍打會將外力傳導至眼球內部，若患者本身存在玻璃體與視網膜異常粘連等薄弱區域，極易撕裂視網膜形成裂孔，導致脫離、視野缺損。

針對樂先生病情，彭志華團隊指制定方案治療，術後樂先生視力從0.2恢復至0.8，缺損餘光全部復原。

示意圖。（廣東省婦幼保健院）

據廣東省婦幼保健院科普，在醫學上，眼皮跳的學名叫「眼瞼震顫」或「眼瞼肌纖維顫動」。它指的是眼瞼部一塊叫做「眼輪匝肌」的肌肉，在不自主地、反覆地收縮和痙攣，是一種非常常見的生理現象，絕大多數情況下都是良性的、暫時的。

眼皮跳的幾個最常見原因有疲勞與睡眠不足、精神壓力與焦慮、用眼過度、咖啡因與酒精刺激以及眼部疾病或刺激等。