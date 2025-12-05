奇蹟！女子左耳被扯斷　在腳背「寄養」5個月後成功歸位

內媒《齊魯晚報》報道，4月山東濟南的孫女士（化名）遭遇了一場意外，當時她的左耳連同頭皮被機器設備扯斷，頭皮和頸部皮膚撕裂，原本貼在臉頰側方的左耳隨頭皮完全離斷。山東省立醫院團隊憑藉「異位寄養再植術」，讓這隻離斷的耳朵在腳背「存活」了五個月，成功將耳朵移回臉旁。



「寄養耳」在腳背上。（新藥說）

據了解，當時孫女士受傷後送至醫院時，左耳離斷時間過長，頭部創面污染嚴重，已不具備原位再植的條件。若放棄治療，孫女士將面臨左耳缺失的終身遺憾。山東省立醫院手足與顯微重建外科副主任仇申強認為，「保住生命不難，但要保住耳朵、恢復容貌，簡直是在刀尖上跳舞」。

此時，團隊提出「異位寄養再植」的創新方案，先將離斷的耳朵移植到孫女士的腳背，通過吻合血管建立臨時血供，維持耳朵組織活性，待頭部創面癒合後再進行「回遷」手術。

醫生們在做手術。（齊魯晚報）

選擇腳背作為寄養床，是因為足部皮膚的厚度、彈性與耳部軟組織高度匹配，且腳背處可找到直徑僅0.2到0.3毫米的微小動靜脈，與離斷耳朵的血管口徑精準契合，能為耳朵提供穩定的營養供應，避免組織壞死。

在寄養的時間裏，孫女士每天會查看耳朵的生長情況，穿着寬鬆的鞋子，走路也會格外小心。時間來到10月，孫女士頭部移植的皮膚完全成活，「寄養耳」也在腳背上安穩住了5個月，刀口疤痕和皮膚也軟了，在通過二期手術後，寄養在腳背的耳朵終於成功復位。