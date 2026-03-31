費用逾千萬　富豪于文紅推廣富人換年輕人血液｢回春｣　海爾急切割

香港虞美人集團的董事長于文紅對外推廣「提取年輕人血液、換血治療」等業務，近來更宣稱其公司為內地海爾集團投資企業，引發輿論關注。3月30日，海爾集團發布聲明稱，于文紅並非海爾員工，海爾集團及旗下主體從未與虞美人開展任何合作，從未授權其以海爾名義對外宣傳。



虞美人集團董事長于文紅。（資料圖）

于文紅將集團業務與海爾「捆綁」 海爾緊急聲明

《鳳凰網財經》報道，據海爾集團發布的聲明稱，于文紅宣稱其公司為海爾集團、盈康一生投資企業不實，于文紅及虞美人與海爾無任何關聯，「換血」相關業務均與海爾無關。聲明還強調，海爾集團及旗下企業均依法依規開展經營，從未開展或參與網傳「血液微囊泡提取、換血治療」等業務。

據悉，于文紅在2025年3月29日的抖音直播中，首次公開提及與海爾集團的關聯，稱海爾為其「維他D」產品投入1.9億元（人民幣，下同）建設生產線。此後，她在2025年底至 2026年3月的多場直播及影片中，持續宣稱虞美人集團是海爾集團及旗下盈康一生的投資企業，並將此與「換血抗衰」業務綁定宣傳。

于文紅。（資料圖）

「換血養護」定價高昂 最高單次可達2000萬元

據公開資料顯示，虞美人集團於2004年在香港成立，董事長于文紅為內地人。2011年，于文紅因無醫療執業資格被央視「焦點訪談」節目曝光，2022年，虞美人集團旗下杭州古名文化藝術策劃有限公司因偷稅被罰款8827萬元（人民幣，下同）。

2011年，于文紅因無醫療執業資格被央視「焦點訪談」節目曝光。（央視新聞）

圖右為于文紅。（鳳凰網財經）

于文紅常年大肆鼓吹「換血抗衰」技術，宣稱為歐洲富豪圈專屬體驗，虞美人自建專屬血庫，專門提取18至21歲年輕男性體內的功能蛋白與微囊泡，需要許多人血液提純才能供一人使用，定價高昂。

她還自曝，自己每月花費150萬元進行換血養護，最高單次消費可達2000萬元。在2025年10月的一段影片中，她又高調宣稱「永生針」將於年底在杜拜上市，聲稱注射後，自己的狀態能比小30歲的男友還要年輕。

于文紅。（微博）

內地自1984年起禁止血液進口，美國FDA也在2019年發佈明確警告，非醫療用途的血漿輸注，不僅沒有任何臨床抗衰效果，還極易引發過敏、凝血功能異常，甚至存在愛滋病、肝炎等傳染病傳播的巨大風險。