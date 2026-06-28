大叔徒手捉1.5m眼鏡蛇被咬後淡定合照放生　毒發兩度入ICU搶救4次

近日，一條1.5米長的大蛇悄悄闖入雲南保山昌寧縣珠街鄉一戶農家的花台，58歲的李大叔（化姓）湊近一看，憑經驗斷定是條無毒的「大麻蛇」，便一把徒手抓向蛇的七寸，誰料那蛇回頭就是一口，咬中他的左手食指——傷口很小，也不疼，他甚至舉起手機與蛇合了張影才將蛇放生。



「老手」輕敵了 不處置蛇咬傷忙著和蛇合影

5月29日傍晚，保山市昌寧縣珠街鄉，一條蛇突然爬進李大叔侄子家的花台。侄子嚇得驚呼，李大叔聞聲趕來，定睛一看——原來是條「大麻蛇」。在當地，這種灰褐色的無毒蛇俗稱「麻蛇」。李大叔年輕時沒少和蛇打交道，自認有幾分膽量和本事，便和侄子說：「別怕，我來抓牠。」

李大叔一把抓向蛇的七寸——誰知那蛇受驚後猛地回頭，狠狠咬在他的左手食指上。由於傷口看起來極小，也不太疼，李大叔甚至還拿起手機和蛇合了張影。「想著牠也是一條生命，我就把牠放生了。」李大叔事後回憶起來，語氣裏仍帶著後怕（事情過後才感到恐懼與害怕）。

誰也沒想到，他們放生的竟是一條劇毒蛇。

大約半小時後，李大叔傷口開始傳來陣陣劇痛，並明顯腫脹起來。「一陣陣鑽心的疼，恐怕是被毒蛇咬著了。」李大叔這才慌了神。家人連夜將他送到當地衛生院，但那裏條件有限，無法處理蛇傷。他們又匆匆趕往縣醫院，縣醫院建議立即轉往條件更好的保山市人民醫院。救護車鳴響警報，載著意識尚還清醒的李大叔，從昌寧縣城向保山城區疾馳而去。

蛇毒急速蔓延 醫院多學科迅速會診搶救

救護車仍在途中，李大叔的病情已急劇惡化。手臂腫脹，疼痛也愈發劇烈。更可怕的是，蛇毒此時已侵入他的神經系統，他的眼皮逐漸抬不起來，意識模糊，昏昏欲睡。

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抵達保山市人民醫院時，接近午夜，距離李大叔被咬傷已過去整整4個多小時。李大叔已陷入昏睡，旁人怎麼喊他都沒有反應，雙眼眼皮耷拉著。接診醫生一眼便判定：這是典型的神經毒中毒症狀。

神經毒素專門攻擊人體的呼吸肌，極易引發呼吸驟停。病情瞬息萬變，兇險萬分。醫療團隊迅速展開急救：心電監護、吸氧、建立靜脈通道……同時，醫生對李大叔左手食指的傷口進行切開、排毒和引流，全力遏制毒液擴散。

然而，蛇毒發作速度遠超預期。李大叔很快陷入深度昏迷，呼吸由淺快轉為淺慢，隨時可能停止。危急關頭，醫院當即啟動多學科會診，急診外科、血液內科、ICU的醫生迅速集結到位。

要救命，首先要確定毒蛇類型。血液科醫生根據親屬提供的照片，迅速聯繫了中國醫藥教育協會蛇傷防治專業委員會主任委員王威，最終確認「肇事」蛇為「西南眼鏡蛇」，其典型特徵就是後頭頸部有單個圓圈狀斑紋。麻煩的是，保山本地分佈的西南眼鏡蛇，毒液大多為細胞毒，典型症狀是傷口劇痛、組織發黑壞死。然而，李大叔偏偏中了罕見的神經毒素——這種兼具高隱蔽性和高致死性的中毒，極大增加了搶救難度。

為爭取搶救時間，醫護團隊果斷做出決定：常規皮試會延誤最佳時機，於是先注射腎上腺素預防過敏，免去皮試，直接輸注抗銀環蛇蛇毒血清，隨後追加抗眼鏡蛇蛇毒血清。藥物輸注後，李大叔的神志逐漸清醒，呼吸也慢慢恢復平穩。為防止病情反覆，他被轉入ICU接受24小時嚴密監護。所有人都以為最危險的時刻已經過去，可誰也沒料到，蛇毒的反撲才剛剛開始。

毒勢出現反撲 李大叔先後歷經4次緊急搶救

經過一夜的搶救，李大叔在5月30日全天狀況平穩。5月31日上午9時許，他的生命體徵趨於穩定，精神狀態好轉，開始進食，隨後轉入普通病房繼續治療。

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然而，這份平靜僅維持了兩個小時。上午11時許，李大叔突然感到胸口劇痛，精神狀態急劇下滑，再次出現睜眼困難。MDT多學科會診機制再次啟動，急診外科、血液內科、麻醉科、ICU、神經內科等多科室醫護人員就地展開搶救。

專家判斷，蛇毒中的神經毒性捲土重來，且此次來勢更加兇猛。李大叔的嗜睡迅速加重，對外界呼喚已無法應答，瞳孔對光反應變得遲鈍；呼吸頻率飆升至每分鐘40次，遠超成人安靜狀態下的正常範圍；四肢近乎失去活動能力，只能在床上輕微挪動。動脈血化驗結果更讓所有人心頭一緊——患者體內酸鹼平衡嚴重失調，這是呼吸肌即將衰竭的危險信號。

現場醫護人員沉著應對，再次追加抗銀環蛇蛇毒血清，並持續供氧維持呼吸。整場搶救持續了近兩個小時。這是李大叔遭遇的第二次生死危機，在眾人的全力施救下，他再度甦醒，呼吸明顯好轉。為徹底穩住病情，他第二次轉入ICU，接受不間斷的貼身監護。

在長達十餘天的治療過程中，李大叔病情多次反覆，先後經歷了4次緊急搶救。參與搶救的醫護人員感慨道，面對異常兇險的神經毒蛇傷，單一科室根本無法完成救治任務。從傷口處理、蛇種鑑別，到生命體徵監護和聯合搶救，一套完整的救治體系一次次將李大叔從死神手中拉回。

6月4日，李大叔從ICU轉回普通病房；6月11日，李大叔康復出院回家；6月24日，他再次來到醫院複查，傷口癒合良好，已能正常生活、下地幹活。他拉著醫生的手，聲音裏滿是劫後餘生的慶幸：「我的傷基本上好了，真是太感謝你們了。」頓了頓，他又認真地說：「以後再看到蛇，我再不敢用手抓了。」

遇蛇莫徒手抓 聯繫專業人員上門處置

醫護人員結合《中國蛇傷救治指南》進行科普：毒蛇主要分為神經毒類、血液毒類、細胞毒類和混合毒類。以保山境內的西南眼鏡蛇為例，約有6%的個體以神經毒為主——這類中毒起病急、早期症狀隱蔽、死亡率極高。一旦被毒蛇咬傷後出現胸悶、呼吸困難、嗜睡、眼瞼下垂等表現，往往是呼吸肌麻痹的前兆，必須第一時間前往正規醫院搶救。

夏季氣溫升高，蛇類活動日趨頻繁。醫護人員反覆強調：即便自認有捕蛇經驗，也絕不建議徒手抓捕。正確做法是保持安全距離、不驚擾蛇，及時撥打119（中國內地緊急救難電話號碼），聯繫專業人員上門處置。