山東男家中「裸奔」遭女鄰居偷拍發業主群公審　律師：涉嫌侵權

山東有女住戶發現男鄰居在家中「一絲不掛」，居然拍照並上傳至屋苑的業主聊天群組，提醒對方不要在家中「裸奔」。男鄰居發現後怒斥她是「法盲」，果斷報警追究其法律責任。



近日，山東某屋苑的女住戶發現住在對面的男鄰居在家赤身裸體，竟拍照後上傳至業主聊天群組，並提醒對方在家不要「裸奔」或者拉上窗簾，以免影響其他鄰居及未成年人。男鄰居發現後怒斥對方「法盲」，表示「你犯法了知道嗎？」後果斷報警。

事件引起網民熱議，有人認為男鄰居赤裸在家時應該拉窗簾，「即便是自己家也不能與所欲為，因為很多鄰居都能看到的，其中有老有小，而且還有學生」。不過，更多網民認為女住戶的偷拍行為不妥，即使要提醒對方，亦可以私下發訊息或在群組內以文字告知，上傳對方隱私照片可能要承擔法律責任。

男鄰居在家中赤身裸體。（影片截圖）

女住戶將男鄰居裸體照上傳至業主聊天群組，男鄰居發現後怒斥她是「法盲」。（影片截圖）

《都市現場》報道，江西贛捷律師事務所鄒志斌律師指出，業主在自己家中從事個人行為，屬於自由範疇，他人無權干涉。但自由並非沒有邊界，若開窗簾且室外可見，便已構成一定程度的向外傳播，此舉確有不妥。

對於女住戶的做法，鄒律師表示，其初衷或許是善意提醒，但以偷拍並公開發布至業主群組的方式，已涉嫌侵犯他人隱私和人格尊嚴，方式明顯不當。若造成嚴重後果，可能需要承擔相應法律責任。

鄒律師建議，業主在群內可以採取不點名提醒，如「部分業主若在家穿著較少，建議拉上窗簾」。不點名的提示既能讓當事人自知，也避免直接衝突。若對方未見，也可在樓道等公共區域張貼匿名告示。若仍無改善，可通過物業代為溝通，此舉更為穩妥恰當。