法拉利遭頑童當滑梯刮花　家長僅願賠¥5000　車主擬起訴追討|有片

雲南昆明有4名頑童，將露天停車場一輛法拉利當成滑梯，來回在車頂上瘋狂踐踏玩耍，導致車身出現多處刮花、保險槓（Bumper；泵把）裂開。當車主向頑童家長追討近3萬元（人民幣，下同）的維修費時，對方只願意賠幾百元，後經調解才將賠償金額提高至5000元，但仍與維修費相差甚遠。車主表示，若對方繼續賴賬，他將循法律途徑追討賠償。



《大象新聞》、《九派新聞》報道，車主張先生介紹，他於2020年以360萬元購入這輛法拉利，平日停放在固定的車位。5月28日，他在出差期間，透過閉路電視發現4名兒童爬上法拉利玩耍，手上有棍棒，附近沒有家長。

影片顯示，4名頑童手持長棍，先後從車頭及車尾爬上車頂後又返回地面。期間，一名頑童稱「你看，這裏有攝像頭」，同行的頑童立即問「哪裡」，當他們發現鏡頭後，立即大喊「完了完了」。

4名頑童將法拉利當成滑梯，在車頂上瘋狂踐踏玩耍。（影片截圖）

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事後，張先生發現車身出現多處刮花、保險槓裂開。同為人父的張先生考慮到對方未成年，主動放棄去4S店進行10多萬元的官方定損，改去普通車房用副廠件、拆車件拼湊維修，將費用降至29360元。

張先生報警後，警方組織了兩次調解，4名頑童的家長最初僅提出賠償幾百元，後來同意一共賠償5000元。同時，家長們至今也沒有帶小孩向他道歉，「每次都是民警叫他過來調解才到派出所來」。

張先生表示，家長願意賠償的金額與維修費用相差甚遠，他要求賠償金額以實際維修費用為準，若無法解決，他將循法律途徑維護權益。