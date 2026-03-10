有片｜清遠4頑童瞓馬路扮減速壆　司機嚇死急煞車：以為係膠袋

廣東清遠有司機日前駕駛時，發現路面上有疑似膠袋的障礙物，但當他慢慢靠近後，竟發現是4名兒童並排躺在馬路，待車輛停穩後，4人才施施然起身離開。



《百姓關注》報道，3月8日，清遠有司機在社交平台發布行車記錄儀影片，並介紹當日他在縣道使用輔助駕駛功能行駛時，系統突然識別到前方有障礙物並自動減速。

司機以為路面的障礙物是膠袋。（影片截圖）

他最初以為路面物體是膠袋，在妻子的催促下手動接管車輛、緊急煞車。待靠近後才發現，地上竟並排躺了4名孩童。車輛停穩後，4人才起身離開。

待靠近後，司機才發現地上並排躺了4名孩童。（影片截圖）

4名兒童施施然起身離開。（影片截圖）

影片廣傳後，不少人留言稱「遠看像一條減速帶，或一條蟒蛇」，在車速較快的縣道上極難辨認，十分危險，「媽呀，好怕我兒子看到這種視頻，最喜歡模仿的又不懂危險的年紀」、「嚇死了，小孩毫無安全意識啊，家長也不知道在哪」、「網上說說的cos減速帶 他們真當是遊戲玩了? 這必須支持16歲以下不允許玩社媒了!」。

3月9日，當地村委會已聯繫涉事兒童的家長，要求加強監管。清遠英德市黃花鎮政府工作人員表示，事發當日即聯合村幹部入戶了解情況，並對涉事兒童進行專項安全教育，強調非上學時段更需強化兒童安全意識。