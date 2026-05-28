河南14歲頑童將生猛黃鱔塞入肛門　體內鑽刺兩小時劇痛始求醫

「肛門塞入活體黃鱔、泥鰍這類異物，屬於極高危危險行為，異物會持續向腹腔深部鑽行，極易造成腸道穿孔、感染性休克，一旦發生意外，絕不能自行處置，更不能隱瞞病情，必須第一時間到正規醫院就診。」



近日，河南商丘，14歲男童因好奇自行將活體黃鱔塞入肛門，滯留體內兩小時，多次嘗試自行取出均失敗。隨着腹痛、肛門墜脹不適持續加劇，該男童才在家人的陪同下到醫院就診。

近日，河南商丘，14歲男孩因好奇自行將活體黃鱔塞入肛門，滯留體內兩小時，多次嘗試自行取出均失敗。（抖音@都市現場）

事情緊急，接診後，醫生立即為其制訂方案將黃鱔完整取出，經後續治療與護理，目前男孩身體狀況已恢復。

接診後，醫生立即為其制定方案將黃鱔完整取出。（示意圖，Unsplash@Natanael Melchor）

商丘市第一人民醫院中醫肛腸外科主任孫亞峰介紹道，活體黃鱔具有較強的活動性、遊走性與攻擊性，進入直腸後不會隨排便排出，反而會持續向結腸、腹腔深處鑽刺，隨時可能刺破腸壁引發嚴重併發症。一定要及時就醫，越晚就醫，痛苦越重，風險越大。

意外發生後 務必牢記三條應急原則：

1. 絕對不要自行用手摳取、用力擠壓腹部，也不要強行排便，避免加重腸道損傷。

2. 無論當下有無明顯不適，都要立即前往正規醫院急診科就診。

3. 切勿因羞恥隱瞞病情，要如實告知醫生異物種類、滯留時長，全力配合救治，生命安全永遠大於面子。



如果長時間不取出來 會出現：

1. 腸穿孔：尖鋭異物可導致直腸壁穿孔，引發嚴重腹腔感染（腹膜炎），危及生命。

2. 腸梗阻：腸道被堵住，糞便、食物和氣體下不去，全堆在肚子裏，導致肚子脹、劇烈疼痛、嘔吐。



肛門被撐大 還能恢復嗎？

肛門的耐受度受括約肌控制。就像一根彈簧，拉到它接受的範圍內，就可以復原。但如果拉斷了（肛門被撐得太大，括約肌斷裂），情況就不那麼樂觀了。

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在訊息爆炸的時代，孩子難免會接觸到這類訊息，並在好奇心的驅使下付諸行動。多數人覺得這是件羞恥的事情。但事情已經發生了的話，我們該如何引導孩子和父母及時就醫呢？

對此 醫生提醒家長

1. 不要責怪孩子

孩子本就好奇心強，容易做出意想不到的事。重點是在他受傷或遇到困難時，敢於向父母求助。如果一味責怪，孩子以後遇到羞於啟齒的問題可能不敢再求助，導致更嚴重的後果。及時求助，不要因羞恥心、責罵等耽誤就醫。

如果一味責怪，孩子以後遇到羞於啟齒的問題可能不敢再求助。（示意圖，Unsplash@Vitaly Gariev）

2. 堵不如疏

與其讓孩子偷偷摸摸試錯，不如大大方方引導——什麼能做，什麼不能做，說清楚了，反而更安全。

3. 帶孩子打HPV疫苗（人乳頭瘤病毒疫苗）

HPV疫苗可預防尖鋭濕疣、宮頸癌等疾病。

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