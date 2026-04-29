天津司機制止頑童吵鬧遭家長辱罵誣告　2年發844次車Cam片訴不公

2年前，天津網約車司機馬濤接到一筆8元（人民幣，下同）的訂單，卻因制止頑童亂動車內物品，遭同車老婦辱罵，對方更在到達目的地後拒絕下車兼報警污衊他。

對方無理投訴導致馬濤被平台「封殺」，憤憤不平的他，過去2年間在社交平台上重複發布844次同一條車Cam片控訴，被網民封為「特級怨靈」。



新浪網「趣聞角落」介紹，事發於2024年10月，網約車司機馬濤接到一筆僅8元的短途訂單，上車的是一位老婦，帶着一名年約5、6歲的外孫。影片顯示，男童剛一上車就十分吵鬧，馬濤已面露不滿，但他選擇默默忍耐，沒有過多計較。

沒過多久，男童開始伸手亂扒車內的物品，馬濤見狀出聲制止「別亂動我東西啊」，瞬間激怒老婦，她當場對著馬濤破口大罵，態度極其囂張，斥責馬濤弄哭孫仔，還說「不就是弄壞點東西，賠你就是了」，馬濤全程沉默忍讓。

等到車輛抵達終點，男童母親也趕到現場，老婦先將男童交給母親，隨後拒絕下車，妨礙馬濤接其他訂單，男童母親甚至直接報警污衊馬濤兇狠威脅家中老人和小孩，最後雙方到派出所調解。

據悉，馬濤因為這次無理投訴，遭到平台「封殺」，他之後每日最少一次在社交平台上發布當時事發經過的車Cam片，至今已累計844次，希望能為自己討回公道。有網民留言稱可以憑車Cam片報警，馬濤則回覆：「姥姥在派出所一直教育警察。」

有人留言說可以憑錄像報警，馬濤回覆：「姥姥在派出所一直教育警察」。（抖音）

馬濤兩年發844影片控訴。（抖音）

事件引起網民熱議，有人稱「8塊錢讓大哥復盤了兩年」、「當你發現孩子沒禮貌、不懂規矩時，孩子往往是整個家裏問題最輕的那一個」、「在大姨面前，大哥也是弱勢群體啊」、「大哥就算這號被封了也要堅持繼續發，你發一個我幫你點一個，因為我也被氣到了。」