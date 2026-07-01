深圳車主買｢問界M5｣驗出甲醛超標　官方小助手：非原廠配件導致

近日深圳車主劉先生指，其兩年前購買的國產電動車「問界M5」到現在還聞到異味，他質疑甲醛超標，門店檢測兩次均顯示車內甲醛超標。惟門店將問題反應給車廠時，車廠派人取樣復檢後卻顯示結果合格。目前劉先生與車廠未能達成和解。



同時網上流傳一張鴻蒙智行app的截圖，官方小助手解釋是車主劉先生在車内加裝大量第三方廠商非原廠皮革等物件才導致甲醛超標，廠家在拆除車上加裝配件後按照國家標準檢測，結果顯示車內各項空氣質量全部達標。



深圳車主劉先生指，兩年前購買的國產電動車「問界M5」到現在還有異味。（江西廣播電視台）

門店檢測兩次均顯示車內甲醛超標。（江西廣播電視台）

據江西廣播電視台報道，劉先生於2024年7月在福田鵬峰綫下以20多萬元人民幣購入一輛問界M5增程MAX，他指車輛是2024年6月生產，當時提車感覺有點味道，但沒想到今年車內還有異味，而家中孩子對車內異味比較敏感。

劉先生與門店溝通後，將車輛送到門店檢測，結果前後兩次均顯示車內甲醛超標。門店隨即將報告上報給廠家賽力斯汽車，之後廠家派人取樣復檢後，但甲醛檢測結果卻顯示合格，這令劉先生無法理解且難以接受。

廠家派人取樣復檢後，甲醛檢測結果卻顯示合格。（江西廣播電視台）

據了解，問界是華為與重慶車企賽力斯聯合打造的新能源汽車品牌。因不滿廠家說法，劉先生向重慶市場監督管理局投訴，要求廠家提供同批次車輛的質檢報告。

事後，重慶市沙坪垻區市場監督管理局工作人員回應稱，經與賽力斯多次溝通，廠家表示劉先生的車輛屬2024年6月份生產，承認並無抽檢該批次車輛。

網上流傳一張鴻蒙智行app的截圖，官方小助手解釋是車主劉先生在車内加裝大量第三方廠商非原廠皮革等物件才導致甲醛超標。（互聯網圖片）

據網上流傳一張鴻蒙智行app的截圖，官方小助手針對此事解釋：是劉先生在車內加裝大量第三方廠商非原廠皮革、塑膠擺件及抱枕等物件才導致車內甲醛超標，廠家在拆除車上加裝配件後按照國家標準檢測，將車輛密封靜置16小時展開VOC（Volatile Organic Compounds，揮發性有機化合物）采樣檢測，結果顯示車內各項空氣質量全部達標，強調問界原車內飾原材料出廠會嚴格按照國家規範的標準管控。

對此有網民評論，這完全是車主在車內放置一些皮革物件才導致甲醇超標，和車輛沒有太大關係，但也有網民質疑僅憑一張截圖而不是官方聲明完全沒有説服力。

目前，當地市監局已終止調解，但劉先生與廠家因分歧較大仍未達成和解。