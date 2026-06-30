打破行業慣例？重慶酒店推｢24小時退房制｣　旅客可凌晨退房

近日，重慶一家連鎖酒店沁住酒店稱其門店推出「24小時退房制」活動，打破了行業「中午12點退房」的慣例，此舉引發熱議，有部份網民認同酒店做法，認為「本來就該這樣」，也有人反對稱，「可能會增加清潔衛生的用人成本」。



沁住酒店（貴陽市觀山湖公園林城西路店）。（去哪兒旅行）

重慶連鎖酒店推「24小時退房制」 凌晨入住可凌晨退房

《極目新聞》報道，據了解，沁住酒店為連鎖品牌，多家門店曾發佈「24小時退房制」活動內容，指「從客人實際入住時間開始計算，可以住滿24小時再退房，晚到不吃虧，早到更從容。」住宿團購價格約為129元人民幣一晚。

該酒店多家門店認證賬號發布「24小時退房制」活動內容，住宿團購價格約為129元人民幣一晚。（極目新聞）

據沁住酒店前台表示，若客人凌晨入住，可住滿24小時，最晚次日凌晨退房；若客人上午9點入住，也可協商延至次日中午12點退房。該活動不會額外收費，退房時間相對靈活。

網民熱議：同步權益VS增加成本？

此舉引發熱議。有網民贊同酒店24小時退房制，「希望推廣，錢花了權益也應該同步增加，至少除節假日等旺季以外都可以這樣」「早該如此了，退房就該以入住時間為準，而不是無論你幾點開，都規定統一時間退房」。

網民評論。（微博）

也有網民持反對態度，「其實並不是好事，下次你去住酒店，你永遠不知道幾點可以住進去」「前提是不景氣的情況下有多餘的房間可考慮，否則你讓半夜三更保潔去打掃衛生，人性嗎？」還有人建議「可以標註兩個價格，一個12點退，一個滿24小時退，自己選就好了」。

網民評論。（微博）

網民評論。（微博）

業內專家：性價比低難以推廣

據央視網此前報道，酒店管理系專家介紹，目前內地酒店行業遵循的慣例仍然是「14點入住，次日12點退房」。專家介紹，國家並未強制規定所有酒店必須執行統一的退房時間，「22小時退房制」的慣例確實是當前平衡客人便利性和酒店運營效率的更好方案。

專家表示，「24小時退房制」看似可以滿足多元化的需求，但實際操作中會帶來諸多難題，例如需要安排全天候待命的工作人員，增加人手協調。

沁住酒店（重慶江北國際機場店）。（去哪兒旅行）

中國社會科學院旅遊研究中心特約研究員劉思敏也表示，目前，行業內12點退房制難以打破。「如果無法預知顧客退房時間，當天的房間就難以被有效銷售。24小時退房制性價比不高，很難在行業內被推廣。」