雲南農民遭眼鏡蛇咬傷　妻仿效電視劇用嘴吮毒雙雙入院

影視劇中常出現用嘴吸蛇毒的場景，雲南有農民落田工作時，遭藏在草叢中的眼鏡蛇咬傷手指，在情急之下，其妻竟仿效電視劇用嘴為他吸出毒液，非但沒能救人，毒素反而透過口腔黏膜侵入體內，導致其全身發麻、肢體癱軟無力，雙雙陷入生命危險。幸經送院救治，兩人已脫離危險期。



紅河州常見的眼鏡蛇。（紅河州第三人民醫院）

《人民網》報道，雲南省紅河州元陽縣一農民在自家農田工作時，被藏匿在雜草叢中的眼鏡蛇咬傷手指，隨即出現傷口腫痛、頭暈乏力等中毒癥狀。慌亂之中，其妻在未做任何防護措施的情況下，直接用嘴為他吸出毒液。

農民被緊急送院後，妻子開始出現嘴唇、舌尖發麻的症狀，麻木感逐步擴散至臉部及四肢，次日更全身酸軟無力，家屬隨即送她前往紅河州第三人民醫院接受救治。

農民被眼鏡蛇咬傷手指。（人民網）

醫生指，農民被眼鏡蛇咬傷後，神經毒素已入侵體內，其妻為他吸出毒液，導致口腔黏膜直接接觸高濃度蛇毒，發生次生蛇毒中毒，神經毒素迅速進入血液循環，全身麻木等不適症狀發展迅速。若救治稍有延誤，兩人極有可能出現呼吸抑制、心律失常等危重情況，隨時有生命危險。

經快速研判，院方確定毒蛇為雲南本地孟加拉眼鏡蛇，隨即為兩人注射抗眼鏡蛇毒血清，同時為他們清創、解毒等。經治療，兩人的全身麻木症狀逐漸緩解，生命體徵趨於平穩，脫離生命危險。

雲南當地的毒蛇種類。（人民網）

院方提醒，被毒蛇咬傷後，用嘴巴吸吮傷口極易造成施救者次生中毒，蛇咬傷傷口呈細小針孔狀，毒液大多已快速滲入皮下與血液，依靠口腔吸吮根本無法吸出深層毒液。同時，自行切開傷口放血排毒風險極高，可能會引發大出血，增加傷口感染概率，極易造成創面潰爛、組織壞死，加速毒素擴散，加重傷者傷情，嚴重時會引發出血性休克。