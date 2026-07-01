深圳茶百道被爆冷氣機嚴重滴水　食材冇遮掩店員懶理任由「加料」

6月30日，有消費者稱在深圳龍崗一家茶百道門店買飲品時，發現店內操作間上方的中央空調嚴重滴水，冷凝水直接滴入下方一排完全沒蓋子的原料、果醬及茶底原料中，而店員居然全程不挪開物料。今日（1日），涉事門店有工作人員指，門店空調已無漏水，但要進一步核實情況。



茶百道一門店被曝空調冷凝水滴入原料中。（網絡圖片）

據內地媒體《現代快報》報道，30日消費者小飛（化名）在茶百道（深圳龍崗天光城門店）等候取餐時，抬頭看到店內的中央空調不斷往下滴冷凝水，更是直接落在裝好飲品、備料的容器裡，水珠四濺。

據小飛拍到的圖片可見，下方一整排裝有果醬和果茶基底的原料瓶全部敞開，並沒有蓋上蓋子，冷凝水直接滴入備料容器內。小飛表示：「冷凝水落點剛好是一排沒蓋蓋子的原料，果醬、果茶基底全部敞開放在滴水（點）下方」，他更表示店員無作為，全程沒遮擋也不挪開原料，就任由空調水滴進去。

深圳龍崗一家茶百道被曝店内中央空調嚴重漏水。（互聯網圖片）

中央空調不斷往下滴冷凝水，直接落在裝好飲品、備料的容器裡。（互聯網圖片）

事件引發網絡關注後，涉事門店有工作人員稱，「（空調）現在已經沒有漏（冷凝水）了」，具體情況其並不清楚，需要進一步核實。而商場龍崗天光城有工作人員表示，未接獲相關投訴但會去處理，又指「門店會統一回覆」。截至目前，暫未見涉事門店及茶百道出面回應。