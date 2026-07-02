對嘴飲罐裝飲品隨時冇命？拉環爬滿蟲影片瘋傳　深圳男染漢坦病毒

喝罐裝飲料，你會打開直接喝嗎？6月29日，相關話題引發關注。



有博主在網上發布影片，一個罐裝飲料的易拉環上，有多個「小蟲」在移動。有網友表示這是「粉蟎」，如果不注意，打開後可能直接進入飲料裏面。不少人表示確實不敢直接喝，要麼先擦乾淨，要麼直接拿吸管。

有博主在網上發布影片，一個罐裝飲料的易拉環上，有多個「小蟲」在移動。（抖音@封面新聞）

有博主在網上發布影片，一個罐裝飲料的易拉環上，有多個「小蟲」在移動。（微博）

為什麼易拉罐的拉環都是內嵌式？內嵌式拉環其實是一個槓桿，以鉚接點為支點，在拉環上揭的同時壓下瓶蓋，當拉起拉環的同時，瓶蓋就打開了。

對比之下，內嵌式的力臂要比外掀式的長，操作相對也會更省力些，有時還可以利用拉環來固定吸管，防止吸管因浮力而飄起來。因此人們普遍認為內嵌式拉環在用戶體驗感上更勝一籌。

人們普遍認為內嵌式拉環在用戶體驗感上更勝一籌。 （示意圖，Unsplash@Nathan Mullet）

但與此同時，內嵌式拉環又產生了衛生問題，有人則認為內嵌式的設計導致部分拉環浸入罐內飲料中，容易將表面的灰塵和細菌帶入飲料裏，往往會心存芥蒂。

喝完罐裝飲料高燒不斷，類似案例已有發生。如果不小心飲用了被污染的罐裝飲料，可能會對健康造成嚴重威脅，甚至危及生命。

據媒體報道，深圳的陳師傅是一名貨車司機，平時經常在外用餐。此前，他來到便利店吃了一個飯盒還喝了一瓶冰鎮罐裝飲料，結果當晚，他就出現了身體不適，先是雙腳發熱之後又發展到了腰部和臀部不適……

有人認為內嵌式的設計，容易將表面的灰塵和細菌帶入飲料裏。（示意圖，Unsplash@Charlie Wollborg）

飽受發熱和嘔吐困擾的陳師傅來到醫院檢查，而醫生的診斷結果讓他大吃一驚：腎綜合症出血熱（由漢坦病毒引起的傳染病，主要透過鼠類的排泄物傳播）。

醫生介紹，導致陳師傅發病的很可能就是那瓶罐裝飲料，因為沒有特殊防護，所以易拉罐在運輸和存儲過程中有可能被老鼠污染。據陳師傅介紹，自己當時喝飲料是沒有用吸管的，直接嘴對嘴喝下的：

拿了拉開就直接喝了，沒有用吸管的，這個是我的習慣；這些店裏面的話老鼠肯定是有的，以後肯定用吸管了。

國外也有類似案例，馬來西亞一名23歲男子在喝易拉罐飲料時，未清潔瓶口便直接對嘴喝，殊不知罐口已沾染老鼠尿，最終感染鼠尿病。

短短4天，他的腎臟、肺部、神經系統和心臟均遭嚴重破壞，隨後不幸去世，離世前身上出現大片斑痕。

醫生表示，由於很多易拉罐拉開時會有一半進入罐體內部，所以嚴格來說，如蓋子被污染，即使使用了吸管，還是有一定風險。

所以，喝易拉罐前，要先對蓋子進行清潔，然後再喝，才是最安全的。

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