武漢多家霸王茶姬系統失誤現 ｢0元購｣　有人一次性下單上千杯

綜合內媒報道，湖北多家霸王茶姬奶茶店因系統操作失誤，將飲品價格設定為「0」元（人民幣，下同），引發民眾瘋狂下單，有人甚至一次下上千杯。甚至有店鋪顯示取餐需要等候257小時。



霸王茶姬隨即道歉稱因運營後台配置失誤，產品意外以0元上架，並宣布0元訂單無效，但會補償用戶3張 「遠山鮮河」系列無門檻0.01元兌換券。



武汉霸王茶姬系統失誤現 ｢0元購｣。（微博）

有人一次性下單上千杯。（微博）

7月2日凌晨時間，霸王茶姬的武漢多家門店出現標價0元的產品，有人一次性購買了999件、1998件或2997件，甚至還有異地消費者下單。有消費者表示，7月2日1:58左右，武漢方圓薈店的訂單已經超過6萬杯，取餐需要等候257小時。

事件引發討論，有網民稱異地下單上千杯太過分：「有的人都能跨地區點999+，也是見識了，這個事件把人性的陰暗面展現的淋漓盡致。」「跨地區下單的目的是啥，為了讓商家因為無法配送然後只能給它補償嗎？」「是自己能用得上，薅點羊毛也沒什麼，但跨地區下單和過量下單的那些純壞。」

湖北有門店有上萬訂單。（微博）

湖北有門店有上萬訂單。（微博）

霸王茶姬回應：運營後台配置失誤

7月2日上午，霸王茶姬湖北子公司發佈聲明致歉，解釋稱7月2日，其推出「遠山鮮河」系列9.9元特惠活動，因運營後台配置失誤，產品意外以0元上架。

該公司將統一取消因配置失識生成的異常訂單，為彌補給消費者帶來的不佳體驗，每位受影響用戶的賬戶將直接到賬3張 「遠山鮮河」系列無門檻0.01元兌換券，該兌換券僅限於湖北營業門店（機場快閃店除外）使用。

該補償措施亦引發爭議，有網民批評此舉助長不良風氣：「品牌也是好笑，不補償員工反而助長這風氣。」「這個世界能不能對老實人好一點，我昨晚看到都沒點，有人跨地區下單，還能得到優惠券。」