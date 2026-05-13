貴州女疑在河中｢放生奶茶｣　網民怒批污染水質：下次換火鍋湯底？

貴州近日出現一宗奇葩事件，一名女子被拍到在河邊疑似將多杯奶茶倒入河中，影片曝光後迅速在網絡引發熱議，不少網友驚訝直呼「第一次看到有人放生奶茶」，也有人質疑此舉恐造成水污染。當地水務部門則證實，警方已介入尋人，後續將進行教育勸導。



河邊「放生奶茶」 警方已介入尋人

據《大風新聞》報導，網傳影片顯示，一名身穿白衣紅褲的女子站在河岸旁，腳邊放著數個膠袋，袋內裝有多杯手搖飲料。女子隨後不斷將杯中疑似奶茶的液體倒入河中，畫面引發路人拍攝。影片定位地點顯示為貴陽市河濱公園，發布者還以「有點意思哈，放生奶茶」作為配文。

貴州一女子狂往河中倒奶茶被路過網友拍下。（圖／翻攝微博@第一現場）

女子極騎呢「放生奶茶」畫面曝光：

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影片曝光後，相關話題迅速登上社交平台熱搜。不少網友認為行為相當荒謬，直言「河流不是垃圾桶」、「糖分和添加物也可能影響水質」。也有人聯想到近年內地網絡上層出不窮的各種奇特「放生」行為，調侃表示：「之前有人放生礦泉水，現在變奶茶，下次是不是要放生火鍋湯底了？」

對此，當地南明區水務管理局工作人員5月13日回應媒體表示，已接獲相關通報，並聯繫其他部門協助處理。

該名工作人員指出，當地並不存在所謂「放生奶茶」的民間習俗，水務部門也不認可、更不提倡類似行為。官方認為，影片中的行為已對河道環境造成一定污染，因此警方目前正設法尋找當事女子，後續將依法進行教育提醒與勸導。

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