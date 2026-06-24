「1點點」被揭用三無茶葉、隔夜過期食材　官方致歉　去年攻香港

近日，中國食品安全網在開展全國網絡餐飲食品安全調研中發現，內地連鎖茶飲品牌「1點點」多家門店存在隨意更改效期標籤，使用隔夜過期食材等食品安全問題。6月24日，「1點點」官方微博發文致歉，並作出整改聲明。



2025年1月，「1點點」香港首店正式營業，這是繼蜜雪冰城、霸王茶姬、茶百道後，又一大型內地茶飲品牌攻港。



「1點點」多家門店存在隨意更改效期標籤，使用隔夜過期食材等食品安全問題。（「中國食品安全網」微信公眾號）

「1點點」被曝使用過期食材、工作台面放蚊香

據「中國食品安全網」微信公眾號，多家「1點點」門店隨意更改食材效期標籤，使用隔夜過期食材、「三無」（無廠家、無生產日期、無保質期）茶葉。這些茶葉原料一旦過期、質量出問題，無標籤完全無法溯源追責。

門店隨意更改食材效期標籤，使用隔夜過期食材。（「中國食品安全網」微信公眾號）

門店使用「三無」（無廠家、無生產日期、無保質期）茶葉。（「中國食品安全網」微信公眾號）

一線食品操作人員全程未規範佩戴口罩、手套，佩戴首飾直接徒手製作飲品。（「中國食品安全網」微信公眾號）

一線食品操作人員全程未規範佩戴口罩、手套，佩戴首飾直接徒手製作飲品。（「中國食品安全網」微信公眾號）

此外，多家門店一線食品操作人員全程未規範佩戴口罩、手套，佩戴首飾直接徒手製作飲品；部份門店食品操作台面擺放已燃盡的蚊香殘渣，操作台下方堆放大量拆封未使用的蚊香。

部份門店食品操作台面擺放已燃盡的蚊香殘渣，操作台下方堆放大量拆封未使用的蚊香。（「中國食品安全網」微信公眾號）

部份門店食品操作台面擺放已燃盡的蚊香殘渣，操作台下方堆放大量拆封未使用的蚊香。（「中國食品安全網」微信公眾號）

6月24日，「1點點」官方微博發文致歉，並作出整改聲明。聲明中稱，近日，《中國食品安全報》報道公司部份門店存在食材效期管理混亂、員工操作衛生不規範及環境髒亂等問題，引發廣泛關注。上述問題雖發生於個別門店，但反映出公司在日常管理執行層面仍有提升空間，個別門店在操作規範落實上存在明顯偏差。

聲明指出，涉事門店（溫嶺澤國店）立即停業，啟動解約程序；立即對涉事區域召開會議，向全體夥伴重申食品安全是不可觸碰的紅線與底線，加強稽核；立即展開全國門店稽核檢查。

今年多次引發爭議 網民：超級失望

讀書夢讀的是漫畫書？ 一點點品牌公益活動引爭議 網民：遭背刺

據此前報道，今年3月，「1點點」曾因一則資助男孩的公益宣傳引發爭議。文中提到，相關人員為受資助男孩改造房間，並送上嶄新的書桌。不過有網民指出，照片中受助男孩戴有電話手錶、桌上有漫畫書，質疑男孩不符合受助標準。不少鍾愛喝「1點點」的網民發帖說「天塌了，不會再喝」。

照片中受助男孩戴有電話手錶、桌上有漫畫書，質疑男孩不符合受助標準。（小紅書）

對於被曝光食品安全一事，不少網民也表示憤怒和失望，「賣了那麼貴，還三無產品」「三八節，資助公益…還有現在的事情，超級失望」「你又塌房了一點點虧我這麼信任你」。

25年在香港開店

據公開資料，「1點點」品牌源於1994年台灣台南，1995年定名「50嵐」（也稱五十嵐），主打台式手搖珍珠奶茶。2010年品牌計劃拓展內地市場，但「50嵐」商標已被搶先註冊，因此全新定名一點點（1點點），2011年成立生根餐飲管理（上海）有限公司，正式進入大陸市場並加速擴張。目前全球門店超5000間，大陸門店集中在江蘇、浙江、上海、廣東、福建等沿海省市。

「1點點」免費加配料最平$13杯。（小紅書）

值得注意的是，台灣本土「50嵐」與香港、內地的「1點點」屬不同營運主體，商標、公司完全分開。

一點點免費加配料最平$13杯。（小紅書）

2025年1月15日，「1點點」香港首店正式營業，這是繼蜜雪冰城、霸王茶姬、茶百道後，又一大型內地茶飲品牌攻港。開業一年半，逐步擴展至銅鑼灣、灣仔等核心旺區。