把買彩票當習慣 雲南大叔一夜暴富 花15元買彩票中1401萬大獎
撰文：許靖雯
出版：更新：
這是被財神眷顧的命格吧！近日，雲南昆明一名大叔用15元（人民幣，下同）買彩票，竟然中了1404萬大獎！對此，他低調稱，買彩票很多年了，算是個習慣。
《網易新聞》報道，1月24日，大叔在雲南祿勸縣花費15元，購買5注追加票。當晚，超級大樂透第26010期開獎，總獎池7.51億，全國共有4人獲得一等獎，其中就有他，而獎金高達1404萬元。
在現場兌獎時，這位大叔說，｢開獎那晚，我查完號碼就懵了，反復核對了好幾遍，一宿沒合眼。｣他透露，買了很多年的體彩，每期就是花幾十塊錢，以前中過些小獎，覺得挺有意思的，就當是個習慣。
而大叔妻子最初並不相信丈夫中獎，她表示｢他跟我說中獎的時候，我根本不信！我心想，這人是不是睡迷糊了？直到今天來體彩中心，我才覺得，好像是真的。｣
最後，大叔夫妻表示，｢不會因為中獎改變生活節奏，孩子該上學上學，老人該看病看病，我們該上班上班。｣
