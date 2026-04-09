江蘇工人連續2年買彩票相同號碼組合　僅花20元中6715萬頭獎

江蘇省蘇州市一名男子，日前以20元人民幣投注，竟抱走高達6715萬元人民幣的一等獎，消息曝光後迅速在網路掀起討論。



僅花20元中6715萬元

綜合內媒報道，根據當地彩券店業者說法，這名幸運得主為一名約40歲的男子，平日經常穿著工廠制服前來購買彩券，疑似為附近工廠的普通員工。業者回憶指出：「他幾乎每次都是穿著廠服來，看起來就是很普通的打工族，很低調。」

一名男子在江蘇省蘇州的彩券行中大獎。圖為店家接受採訪。（微博@瀟湘晨報）

男子持續採用「守號」方式購買相同號碼：

業者進一步透露，該男子長期維持穩定的購買彩券習慣，投注金額多控制在20至30元人民幣之間，從未有過衝動加碼的行為：「他一直都是小額投注，也沒有突然買很多，算是非常理性的彩民。」

報道指出，該男子過去2年持續採用「守號」方式購買相同號碼，此次中獎雖採10倍投注，但仍在其平時習慣範圍內，業者說：「這次的倍投也不是臨時起意，還是在他原本的購買模式裡。」

消息傳出後，不少網友驚呼「20元也能改變人生」，也有人認為這是長期紀律與運氣結合的結果。不過也有網友提醒，彩券仍屬機率事件，中獎機會極低，應理性看待。

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