西安商舖老闆遭商場重罰千萬墮亡　好友悲痛：他曾勸朋友好好活著

7月1日12時10分左右，一男子在西安市賽格商場墮亡，經西安雁塔區發布情況通報證實，墮樓者為該商場某商戶負責人嚴某，已排除刑事案件。7月2日晚，賽格商場發文指出，嚴某旗下四間門店在2020年商場店慶期間，存在大量「拆分訂單套取店慶券」的違規行為，涉及違約金共1154.6萬元（人民幣，下同）。



事發後，嚴某的遭遇迅速引發熱議。嚴某生前好友悲痛表示，曾感受到他的抑鬱傾向，他經常在凌晨發朋友圈感慨人生，還給朋友發去問候「好好活著」。許多商鋪員工和顧客發文悼念稱嚴某寬厚。還有不少內地網民指責商場行為如同「黑惡勢力」，要求徹查。



事發現場。（X）

嚴某生前患嚴重抑鬱 好友悲痛：曾給朋友發問候「好好活著」

西安商鋪老闆商場內墮亡 生前遭商場苛扣¥1154萬天價違約金惹議

綜合內媒《瀟湘晨報》、《紅星新聞》報道，7月2日，嚴某的朋友張先生表示，他和嚴某於1984年認識。1989年嚴某下海經商，在西安開了一家小店，六七年後，和隔壁服裝店老闆合作賣服裝，之後生意越做越大，最多時在陝西擁有大概500家門店。張先生介紹，前幾年嚴某的生意開始走下坡路，為了給員工發工資變賣了一些門店，到事發前他大概還有300家門店。

涉事商場。（新黃河）

據網民稱，墮樓者為該商場某商戶老闆，因購物券問題，被商場罰款上千萬。（抖音）

張先生說，嚴某曾經是個是個活潑的人，看重和朋友的情誼。把事業做起來後，他每年都會邀請好友去西安聚會。近幾年，朋友們感受到了嚴某的抑鬱傾向，他經常在凌晨發朋友圈感慨人生，還給朋友發去問候「好好活著」。

2026年5月7日，嚴某和家人來拜訪張先生，張先生說，他感受到嚴某話少了、反應遲鈍了。平時嚴某晚上會發信息問候，從5月23日開始，嚴某沒再給他發過消息。張先生表示，嚴某沒有向朋友們抱怨過經濟壓力和糾紛，也沒開口借過錢，與賽格商場的糾紛朋友們只是有所聽聞。

網傳商戶老闆的朋友圈文章。（微博）

網傳墮樓者為陝西利和商貿有限公司董事長嚴鵬。（微博）

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7月1日晚，張先生從網上關注到嚴某的消息，他擔心得一夜沒睡，他得知有好友已經去嚴某家裏陪伴極度悲傷的家人，協助處理善後事宜。

多名前員工發文悼念

對於嚴某的離世，多名該公司已離職的員工在社交平台發文留言懷念，「過年還給我發拜年微信問候，他從來不會因為自己是老闆而高人一等……您一路走好。」「很好的人，我的前老闆，我們好多員工都是農村出來打工的，沒有學歷，沒有特長，是嚴總給了我們一碗飯吃，解決員工住處，給我們租房子，申請公租房，公司開灶做飯，讓我們一日三餐有著落。」

王女士與嚴某早年便相識，目前在蓮湖區一家商場和嚴某都開有店舖，「經常購買他家貨品，嚴總真的特別平易近人，沒有老闆架子，代理品牌很多，也都是知名大牌」，王女士透露，嚴某被賽格商場罰款上千萬元一事，他身邊親近的人和員工都知道，「但他得抑鬱症我不太清楚，只聽說過他官司纏身，心裏壓力非常大。」

事發現場。（抖音）

事發現場。（X）

商場遭網民怒轟：跟黑惡勢力沒有區別

據賽格商場發布的聲明，2026年5月25日，嚴某曾在商場翻越中庭護欄意圖輕生，幸被工作人員及時救回。

對於賽格商場天價罰款、擅自處理的做法，不少網民感到憤怒。事發當晚，多人聚集在商場門口維權。網傳影片顯示，民眾圍在警察周圍高唱國歌，有幾名維權者被帶走，場面一度混亂。隨後安保人員在商場外拉起警戒線。

網民質疑商場存在雙重標準，「不僅是撤櫃一件事，先是千萬巨額罰款，罰款交了後又壓著人家營業款不給，老闆資金鍊斷了，貸款給員工發工資，最後還逼人家撤櫃，不給活路。」「永拒賽格。對金錢的貪婪，對生命的漠視」「我感覺這就是黑惡勢力，沒有區別。」

西安官方、商場回應

7月2日，西安雁塔區發布情況通報，證實墮樓者為賽格商場某商戶負責人，已排除刑事案件。針對網傳賽格商場與墮樓者所在商舖間商業糾紛問題，該區已成立聯合調查組開展調查工作。西安賽格商業運營管理有限公司行政部門工作人員表示，公司已成立相應專班負責處理此事，「我們昨天已經在溝通對接，無論是核實情況還是後續處理，都會有一個結果。」